Barcelona entrarà en alerta per sequera si no plou a l'agost

La falta de puges dels últims mesos i l'augment del consum d'aigua estan provocant que els embassaments s'estiguin buidant. Una situació que, si no es reverteix durant el mes d'agost, portarà que s'hagi de declarar l'alerta per sequera a l'àrea metropolitana de Barcelona. Així ho ha afirmat el director de l'Agència Catalana de l'Aigua, Samuel Reyes, a Catalunya Ràdio.

Reyes ha explicat que si no plou prou a l'agost, hauran de declarar l'alerta a mitjans o finals de setembre, una situació que s'aplicaria també a la resta de Catalunya.

La reserva dels embassaments, al límit Actualment, els recursos actuals als embassaments a les conques internes de Catalunya es troben al 43%, tan sols un 3% per sobre el límit per declarar l'alerta per sequera. Si les reserves baixen del 40%, s'aplicaran limitacions en el reg agrícola, de jardins, per a usos ramaders, industrials i també recreatius. Tampoc es podran netejar els carrers amb mànegues. Les restriccions no es notarien, per tant, en l'aixeta de casa. Pobles de Catalunya amb talls d'aigua i cubes abastint-los

Restriccions a 135 municipis Ja hi ha municipis de Catalunya que es troben en alerta per sequera. L'ACA l'ha declarada a l'àmbit de Carme-Capellades, l'Anoia-Gaià, la capçalera del Ter i el Llobregat mitjà, el que implica un total de 135 municipis amb restriccions. L'àrea més poblada de Catalunya, amb les reserves al 45%, es troba en prealerta, una fase que no implica restriccions, van indicar la setmana passada des de l'ACA. 01.07 min El consum d'aigua de l'Ebre al juliol, el més alt dels últims anys | Pilar Ribas A Tarragona, el consum d'aigua de l'Ebre subministrada pel Consorci d'Aigües de Tarragona durant el juliol s'ha incrementat un 10% respecte a la mitjana dels mesos de juliol de la darrera dècada. El president del Consorci, Joan Alginet, afirma que si bé a la conca hidrogràfica de l'Ebre la situació és de normalitat i no hi ha risc de desabastiment, l'aigua no és un recurs infinit. A causa de la sequera, alguns consistoris han activat les dotacions de reserva que tenen del CAT.