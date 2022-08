01:07

Continuem en aquest episodi d'onada de calor que té un impacte directe en el consum que fem d'aigua. En aquest sentit, hi ha punts de l'estat on ja s'estan adoptant mesures per reduir el consum com a Galícia, Andalusia o aquí a Catalunya.

El consum d'aigua de l'Ebre subministrada pel Consorci d'Aigües de Tarragona durant el juliol s'ha incrementat un 10% respecte a la mitjana dels mesos de juliol de la darrera dècada. El seu president ha fet una crida al consum responsable | Pilar Ribas