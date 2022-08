01:36

A Catalunya ja són 150 els municipis amb restriccions de consum d'aigua. I és que els embassaments estan a un 42% de la seva capacitat.

A Catalunya ja són 150 els municipis amb el consum d'aigua limitat a 200 litres per persona al dia. I és que els embassaments estan a un 42% de la seva capacitat. Si baixen per sota del 40, a l'Àrea Metropolitana de Barcelona es podria decretar l'alerta per manca d'aigua a mitjans de setembre.

Es tracta d'una situació delicada, però que no ha de generar alarma entre la població perquè les restriccions no es notarien a l'aixeta de casa. Però sí que hi hauria limitacions o reduccions del consum en alguns usos de l'aigua com l'agrari, industrials, urbà i lúdic.

Tot plegat, en un moment en què els embassaments estan al 42 % de la seva capacitat. Aquesta alerta per manca d'aigua s'aplicaria si baixen per sota del 40 | Maria Huguet