Les reserves d'aigua baixen per sota del 60%

La persistència de l'anticicló està agreujant les condicions de sequera que arrosseguen àmplies zones del territori català des del passat estiu. Ja fa gairebé 15 dies que estem estancats en la monotonia de les altes pressions. Això vol dir que fa molts dies que no tenim cap episodi de pluja ni de neu, i anem molt justos d’aigua.

Excepte a les Terres de l’Ebre i al Pirineu, a la resta de la geografia catalana, tenim unes condicions de sequera moderada. A l’Empordà aquesta sequera és extrema i a les comarques del litoral i prelitoral de Barcelona tenim una sequera excepcional.

Mapa de l'estat de la sequera a Catalunya

La falta d’aigua en algunes zones comença a ser preocupant. Les reserves dels aqüífers cada cop són més modestes, i es que els camps no reben aportació d'aigua i la vegetació ho expressa amb un paissatge molt sec. El dèficit pluviomètric també arriba en els pantans, cada cop més buits.

La sequera també es nota en uns paissatges més sec

El pantà de la Baells està al 55% de la seva capacitat, mentre que fa un any estava gairebé ple.

El pantà de la Baells es troba al 55% de la seva capacitat

El pantà de Sau, també està molt baix. Actualment està només al 45%, mentre que fa un any estava al 80%.

Actualment, l'embassament de Sau es troba al 45 % de la seva capacitat

En general, tant els embassaments de la Conca de l’Ebre com els de les conques internes de Catalunya, han baixat respecte l’any passat i es troben per sota els 60% de la seva capacitat total, concretament al 56 i 57% de la seva capacitat, respectivament. Feia més de dos anys, des de finals del 2019 que els embassaments no estaven tan buits.

Gràfica comparativa de l'estat dels embassaments ara i fa un any

El pantà que més preocupa ara mateix és el Darnius-Boadella, a l’Empordà està gairebé buit (41%). Això ha obligat a l'ACA a declarar l'alerta per sequera a 22 municipis de l'Alt Empordà, on pateixen restriccions d'aigua.