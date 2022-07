Restriccions d'aigua per la sequera a 150 municipis catalans

Tot i les pluges de les últimes hores, la sequera que fa mesos que s'arrossega persisteix. Per aquest motiu, l'Agència Catalana de l'Aigua ha declarat l'estat d'alerta hidrològica per sequera en 135 municipis que pertanyen a les zones de les conques internes de Catalunya situades a les comarques d'Osona, el Ripollès, l'Anoia, l'Alt Penedès, el Bages, el Berguedà, el Moianès i el Vallès Occidental. D'aquesta manera s'hi sumen als 15 que ja estaven sota aquesta delimitació.

En concret, les zones afectades se situen a la capçalera del Ter, el Llobregat mitjà i l'Anoia-Gaià arran de la sequera pluviomètrica que estan acumulant aquestes zones en els darrers mesos. Un exemple de la greu situació que es viu en algunes zones és Osona, on no vivien una situació de sequera d'aquesta magnitud des dels anys vuitanta.

Quines restriccions s'apliquen?

En concret, la reducció del consum d'aigua que ha establert l'ACA pels diferents usos és la següent: un 25 % en el regadiu agrícola, un 10 % en els usos ramaders, un 5 % en els industrials, un 30 % en els recreatius que impliquin reg i un 5 % per als altres usos recreatius.

Pel que fa als usos domèstics, s'estableixen restriccions a particulars per a determinats usos urbans com ara les limitacions en el reg de jardins i zones verdes, la prohibició d'omplir les fonts ornamentals, la prohibició a particulars de netejar els carrers amb aigua de la xarxa, limitacions en l'ompliment de piscines o també en la neteja de vehicles. També es marca una xifra per al consum global d'aigua a un màxim de 250 litres per habitant i dia.

Els municipis afectats no depenen de l'aigua dels embassaments ni de grans aqüífers i el seu abastament es calcula a partir de la pluviometria, ja que disposen de captacions pròpies -pous, aigua superficial o basses- per garantir les demandes. La mesura inclou limitacions com ara la reducció d'aigua per a reg agrícola, per a usos ramaders, industrials i també recreatius.