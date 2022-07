Després de 20 dies ha tornat a ploure en algunes comarques. És, però, insuficient per la situació actual de sequera preocupant. La capacitat dels embassaments continua baixant. A les conques internes han passat en 15 dies del 49 % al 45 %. Una tendència que es repeteix a la conca de l'Ebre on l'aigua ha baixat també 4 punts del 52 % fa dues setmanes al 48 %. Als 15 municipis que ja estaven en alerta per sequera se n'hi afegeixen de nous.