Les tempestes dels últims dies no són suficients per revertir la situació de sequera que vivim, amb els principals pantans del país al voltant del 40% de capacitat. Només els embassaments de la demarcació de Tarragona disposen d'un bon nivell de reserves (80%) i la situació és diametralment oposada a la que teníem fa només un any, quan els pantants de les conques internes estaven a un 70% de capacitat.