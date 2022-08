La Merlès i el Jordi són pastors que amb la pastura dels seus ramats aconsegueixen que el sotabosc no estigui tan brut o que no hi hagi males herbes que serveixin de combustible fàcil si es declaren focs. Malgrat fer una tasca essencial en la lluita contra el foc, consideren però que les administracions no els posa les coses fàcils, i que la burocràcia és excessiva i els treu temps que haurien de dedicar al seu ramat.