Està sent un estiu molt complicat, no només pel risc d'incendi i la sequera, sinó també per les altes temperatures i l'encadenament d'onades de calor. Els experts alerten que si no s'actua de manera contundent l'escalfament encara anirà a més i a l'horitzó ens esperen temperatures de fins a 50 graus a mitjans d'aquest segle. La prova més fefaent que la calor està arribant per quedar-se és que el termòmetre a les nits no baixa i cada cop són més freqüents les nits tòrrides, és a dir, amb mínimes per sobre dels 25 graus.