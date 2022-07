Els embassaments a les conques internes estan per sota del 50 %

Catalunya es troba en situació de prealerta per sequera. Les conques internes estan per sota del 50%. Si les condicions de calor intensa i poca pluja es mantenen, i segueix baixant el nivell de les reserves, no es descarten restriccions d'aigua.

Un exemple d'aquestes baixes reserves és el pantà de Susqueda: està al 52 % de la capacitat, mentre que fa un any les reserves superaven el 90 %. Una situació similar es troba el de Balcells i Sau.

La sequera de fa uns mesos i l'augment del consum d'aigua per les altes temperatures han provocat un descens accelerat a la majoria dels embassaments.

A les conques internes de Catalunya, les reserves no arriben a la meitat, uns registres que no es donaven per aquestes dates des de la gran sequera del 2007.

La situació de prealerta per sequera a la majoria de conques internes seria encara més acusada si les dessalinitzadores de la Tordera i del Prat no estiguessin funcionant gairebé a ple rendiment.