Les reserves dels embassaments baixen per sota del 60%

El 2022 ha començat amb la vista posada a les reserves d’aigua en els embassaments de les conques internes de Catalunya. Actualment ja es troben al 59 % i tot fa pensar que continuaran buidant-se si no arriba un episodi de pluges més abundants durant les pròximes setmanes, fet que de moment no s’albira. Aquest és un indici més de la sequera que pateix àmplies zones de Catalunya, fruit d'un 2021 força sec.

El pantà de Darnius, a l’Empordà, és un dels que més ha baixat en el darrer any, passant del 78 al 41 % les seves reserves d’aigua. El de Sau, també ha baixat més d’un 30 % i actualment es troba al 45 % de la seva capacitat. Altres embassaments com de la Baells està al 58 % i el de la Llosa del Cavall al 45, tots dos també han patit una baixada del 29 i el 25 % d’un any per l’altre.

