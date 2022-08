Pobles de Catalunya amb talls d'aigua i cubes abastint-los

Les reserves hídriques continuen baixant. Els embassaments de les conques internes estan al 43% i tenim la meitat de reserves d'aigua que l'estiu passat. A la Conca de l'Ebre els pantans també han baixat el seu nivell d'aigua, passant d'un 48% a un 46%. La Generalitat descarta, de moment, aplicar mesures extraordinàries.

Pobles tallen l'aigua

Alguns pobles ja noten la sequera extrema en el seu dia a dia. Una trentena de municipis de Catalunya depenen de la pluviometria. A Vilanova de Meià, a la Noguera, ja apliquen restriccions. Han començat aquesta nit. De les 23 h a les 8 del matí no ha sortit aigua de les aixetes. Ha arribat gent al poble, que té una segona residència, i s'està consumint més del que tenien previst.

Alguns municipis de la Conca de Barberà també ho han fet i a les Garrigues s'han fet arribar cisternes d'aigua de manera preventiva. La manca d'aigua és un problema que hi ha a molts municipis que se subministren de pous. A les Borges del Camp, per exemple, fan una campanya perquè els veïns redueixin el consum, però no sempre hi ha resultats.

Tot això fa que la crida a estalviar aigua sigui cada cop més sentida.