El programa “Entre Vinyes” s’emetrà cada diumenge a les 13:00 hores La 2 Equip del programa “Entre Vinyes”:

Direcció: Francesc M. López

Guió: Francesc M. López, Montse Elias, Rosa Masip i Joan Sella

Assessorament i secció vins: Meritxell Falgueras, sommelier

Realització: Miquel Pinteño, Agnès Bibiloni i Xavi Royo

Producció: Isabel Blesa, Ari Breescó i Marc Royo

Imatge i So: Xavier Monistrol i Jordi Sánchez

En aquesta programa us proposem un passeig que ens portarà per la Denominació d’Origen Penedès. Un recorregut que ens permetrà descobrir el vestigi de la que fins al moment és la vinya més antiga de Catalunya: La font de la canya, al municipi d’Avinyonet del Penedès, datada al segle VII aC. A partir del segle XVIII, el cultiu de la vinya al Penedès es transforma en una activitat comercial a gran escala. Són constants els enviaments d’aiguardents als països d’Ultramar i a Madrid la malvasia de Sitges adquireix un gran prestigi.



Avui els cellers adscrits a la D.O. Penedès són més de 250.

El programa “Entre vinyes” visita Bodegas Torres, el celler més antic i més gran de la D.O. Penedès. Entrevistarem Miguel A. Torres, el president d’aquesta empresa que exporta a 160 països, és reconegut com una autoritat mundial en el més gran problema que avui afecta el sector del vi: el canvi climàtic. I veurem les seves vinyes i el seu celler.



Anirem fins a Can Feixes, un celler mitjà situat a Cabrera d’Anoia, la zona més septentrional del territori de la Denominació d’Origen. És un celler familiar que practica el cultiu ecològic.



També visitarem Can Ràfols dels Caus, un celler situat a prop del massís del Garraf, una área que s’està consolidant com una subzona de la D.O. Penedès. Can Ràfols dels Caus ofereix activitats d’enoturisme. També coneixerem les propostes que prepara el celler J. Miquel Jané al municipi de Font-rubí amb un catàleg d’activitats enoturístiques, entre elles un passeig per les vinyes amb seegway.



Coneixerem el Vinseum, el Museu de les cultures del vi, a Vilafranca del Penedès, que ofereix un ampli recorregut per la història del vi a Catalunya. Rehabilitat recentment, el visitant podrà gaudir d’una bona mostra de vins catalans, servits copa a copa, a la nova taverna del museu.



“Entre vinyes” proposa també un maridatge entre un plat tradicional del territori: a la D.O Penedès veurem com es prepara un rostit d’aviram de raça penedesenca que maridarem amb un vi penedesenc, elaborat amb una varietat de raïm específica del territori, el xarel.lo. El rostit d’aviram forma part dels menús de Nadal i Festa major de moltes cases vilafranquines. En el maridatge participen Oriol Llavina, cuiner del restaurant “El cigró d’Or” i Ramon Parera, del celler Pardas.