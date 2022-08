La verema avançada a juliol per la sequera

Ni els més vells recorden al Penedès que una verema comencés a finals de juliol. Enguany, la forta sequera ha obligat diversos cellers del Penedès a començar a recollir el raïm ja madur. Cellers com Gramona (Sant Sadurní d'Anoia), Albet i Noya (Subirats), Torre del Veguer (Sant Pere de Ribes) i Ca n'Estella (Sant Esteve Sesrovires) ja tenen l'engranatge de la verema en ple funcionament.

Un 20% menys de collita

"És la collita que ha començat més aviat de tota la història de la DO", assegura el director del Consell Regulador de la DO Penedès, Francesc Olivella, que ho atribueix directament als efectes del canvi climàtic. Olivella assegura que s'han vist obligats a començar a collir les varietats més primerenques, com Pinot Noir i Chardonay, perquè el fruit ha madurat "molt més de pressa" arran de les diverses onades de calor registrades des de finals de maig.

Les altes temperatures i la manca d’aigua han accelerat la maduresa del raïm i han frenat el nombre de fruits, segons explica des d’Unió de Pagesos, Josep Marrugat La DO Penedès calcula que la collita podria reduir-se "un 20% respecte als 25 milions de quilos d'una verema normal".