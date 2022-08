Ni els més vells recorden al Penedès que una verema comencés a finals de juliol. Enguany, la forta sequera ha obligat diversos cellers del Penedès a començar a recollir el raïm ja madur. Cellers com Gramona (Sant Sadurní d'Anoia), Albet i Noya (Subirats), Torre del Veguer (Sant Pere de Ribes) i Ca n'Estella (Sant Esteve Sesrovires) ja tenen l'engranatge de la verema en ple funcionament.

"És la collita que ha començat més aviat de tota la història de la DO", assegura el director del Consell Regulador de la DO Penedès, Francesc Olivella, que ho atribueix directament als efectes del canvi climàtic. Olivella assegura que s'han vist obligats a començar a collir les varietats més primerenques, com Pinot Noir i Chardonay, perquè el fruit ha madurat "molt més de pressa" arran de les diverses onades de calor registrades des de finals de maig.

Des de l’Institut català de la Vinya i el Vi (INCAVI), Carme Domingo, suggereix als viticultors canvis en el cultiu de la vinya per evitar pèrdues a causa de la intensa calor. De fet, alguns productors com Gramona Celler Batlle, ja ha començat a estudiar plantar ceps a zones més altes.

A la resta de denominacions d’origen, com per exemple, el Priorat o el Montsant, estan a l’espera que l’agost porti pluges. En cas contrari, asseguren que la verema que s’acostuma a fer a mitjans de setembre, enguany s’avançarà com a mínim una setmana.