La ruidosa vida sexual de los vecinos que inspira 'Sentimental', la película que antes fue obra de teatro y ya tienes en RTVE Play
- Con Javier Cámara, Griselda Siciliana, Belén Cuesta y Alberto San Juan
- Sentimental, ganadora de un Goya, ya está disponible en RTVE Play
Toda buena historia de ficción encuentra, de una forma u otra, su reflejo en la realidad. Sentimental, de Cesc Gay, nació precisamente de una vivencia personal del propio director: una noche en la que, desde su cama, escuchó los gritos de placer que provenían del apartamento contiguo. “Estaba en la cama con mi mujer escuchando a la vecina gritando y me hacía sentir mal. ¿Por qué no tengo esa vida sexual tan alucinante?”, confesó más tarde. De aquella sensación de incomodidad, humor y autocrítica surgió la chispa que acabaría dando forma a la obra teatral Los vecinos de arriba.
El texto conquistó rápidamente al público por su ingenio y por la forma en que abordaba las relaciones de pareja con honestidad e ironía. El éxito llevó la obra a representarse en distintos escenarios de Europa y Sudamérica, y su gran acogida animó a Cesc Gay a adaptar el guion teatral al cine. Así nació Sentimental, protagonizada por Javier Cámara, Griselda Siciliani, Belén Cuesta y Alberto San Juan, quien obtuvo el Goya a Mejor Actor de Reparto por su interpretación.
La vida es más compleja de lo que parece
Sentimental arranca con el tema de Jorge Drexler "La vida es más compleja de lo que parece", un tema perfecto para envolver una historia que retrata uno de los vínculos más complejos de los seres humanos, la vida en pareja. La película nos presenta a Julio y Ana, que viven juntos desde hace más de quince años. Entre ellos las cosas han cambiado, apenas se tocan y las peleas han sustituido a los gestos y palabras de amor.
Una noche, Ana invita a casa a sus vecinos, Salva y Laura, una pareja más joven que desde el primer día les acogió con mucha amabilidad y simpatía, y que les ofrecen, de vez en cuando, un recital de ruidos nocturnos. ¿Esto es una molestia o un estímulo para su penosa vida sexual? El encuentro de las dos parejas provocará una situación inusual y velada terminará de una forma inesperada.
Matrimonio, sexo, pareja, vecinos
En la película destacan los diálogos inteligentes, con frases mordaces y momentos con sarcasmo. La historia conecta muy bien con el público, ya que toca temas universales: crisis de pareja, desavenencias vecinales y el sexo. "El sexo genera siempre tensión. Pero es un equilibrio entre la comedia y momentos que no lo son: es un matrimonio que se descuartiza", dice el director, que escribió al mismo tiempo la obra teatral y Truman, que triunfó en los Goya de 2015 con cinco estatuillas. La de Sentimental es una de esas historias que funcionan en todo. Con unas actuaciones deliciosas, este es un relámpago breve (apenas ochenta minutos que se pasan volando) y tremendamente luminoso y divertido. Un trabajo intimista, donde todo sucede en un mismo espacio, siendo una película que no tiene pausas, en una extensa conversación entre los cuatro protagonistas en la que jamás hay lugar para el aburrimiento.
[Este artículo fue escrito originalmente en agosto de 2022]