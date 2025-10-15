La ruidosa vida sexual de los vecinos que inspira 'Sentimental', la película que antes fue obra de teatro y ya tienes en RTVE Play

Toda buena historia de ficción encuentra, de una forma u otra, su reflejo en la realidad. Sentimental, de Cesc Gay, nació precisamente de una vivencia personal del propio director: una noche en la que, desde su cama, escuchó los gritos de placer que provenían del apartamento contiguo. “Estaba en la cama con mi mujer escuchando a la vecina gritando y me hacía sentir mal. ¿Por qué no tengo esa vida sexual tan alucinante?”, confesó más tarde. De aquella sensación de incomodidad, humor y autocrítica surgió la chispa que acabaría dando forma a la obra teatral Los vecinos de arriba.

El texto conquistó rápidamente al público por su ingenio y por la forma en que abordaba las relaciones de pareja con honestidad e ironía. El éxito llevó la obra a representarse en distintos escenarios de Europa y Sudamérica, y su gran acogida animó a Cesc Gay a adaptar el guion teatral al cine. Así nació Sentimental, protagonizada por Javier Cámara, Griselda Siciliani, Belén Cuesta y Alberto San Juan, quien obtuvo el Goya a Mejor Actor de Reparto por su interpretación.