Estos son los estrenos de cine de la semana del 13 de octubre que puedes ver gratis en RTVE Play

Una ciudad llamada bastarda Un grupo de revolucionarios mexicanos asesina a un párroco de la ciudad y a un buen número de sus feligreses. Diez años después llega a la ciudad una mujer buscando vengarse de los asesinos de su marido.

El Padrino II Continuación de la historia de los Corleone por medio de dos historias paralelas: la elección de Michael como jefe de los negocios familiares y los orígenes del patriarca, Don Vito Corleone, primero en su Sicilia natal y posteriormente en Estados Unidos, donde, empezando desde abajo, llegó a ser un poderosísimo jefe de la mafia de Nueva York.

Puerta abierta al infierno (miércoles 15 de octubre, a las 12.15 horas en RTVE Play y La 2) Después de un incendio, varios presos escapan de una prisión. Pero uno de ellos no recuerda nada de su vida pasada, así que junto con otros tres presos, intentará descubrir su identidad. Aunque, realmente los presos lo que buscan es el oro de un atraco que sucedió en el banco de enfrente durante el incendio de la prisión.

Sentimental (jueves 16 de octubre, a las 0.40 horas en RTVE Play y La 1) Hace más de quince años que Julio y Ana son pareja. Una pareja que ya no se mira ni se toca y que ha hecho de lo cotidiano un combate diario. Esta noche Ana ha invitado a sus vecinos Salva y Laura. Una pareja más joven que ellos y que desde el primer día les acogió con mucha amabilidad y simpatía. Aunque sus 'ruidos' se han convertido en una molestia para Julio y Ana... ¿o quizás en un estímulo?. Los vecinos de arriba les harán una inusual y sorprendente propuesta que convertirá la velada en una experiencia excesiva y catártica para los cuatro.

El futuro ya no es lo que era (jueves 16 de octubre, en RTVE Play) Dani Rovira interpreta a Kar-El, un conocido adivino que se gana la vida descifrando el futuro de los espectadores en una cadena local de televisión en Oviedo. Pero también es Carlos, un tipo incapaz de comprender su presente, ni a sus hijos, ni a su exmujer. Ni a su madre, la prestigiosa actriz Carmen Segarra. Carlos está en una encrucijada. Ha recibido la oferta de una televisión nacional para ser el adivino estrella de un exitoso programa. El dilema es seguir con su impostura, aceptar la oferta, y seguramente hacerse rico y famoso… O tirar todo por la borda y luchar por el sueño de su vida: ser actor. Cuando está a punto de tomar una decisión, un giro inesperado precipitará los acontecimientos. Antes de salir de Oviedo, algo sucederá que cambiará para siempre el futuro de Carlos. Y el de Kar-el…

El desafío de búfalo blanco (jueves 16 de octubre, a las 12.15 horas en RTVE Play y La 2) 1874. Un gigantesco búfalo blanco siembra el terror, la muerte y la destrucción en Dakota. Tres hombres intentan darle caza, pero sus motivos son muy distintos. Wild Bill Hickok, un famoso pistolero que ha vuelto al Oeste, lo hace para poner fin a sus pesadillas. Crazy Horse, un jefe sioux, porque el alma de su hija, víctima de la fiera, sólo hallará la paz cuando su cadáver sea cubierto con la piel del búfalo. Zane, por su parte, sólo busca el beneficio económico que le reportaría la venta de la piel de animal.

Última noche en Milán (jueves 16 de octubre, a las 22.00 horas en RTVE Play y La 2) La noche antes de jubilarse, el teniente de policía Franco Amore es llamado para investigar la escena del crimen donde mataron a su mejor amigo y compañero de toda la vida, Dino.

Llegó Sartana, la sombra de tu muerte (viernes 17 de octubre, a las 12.20 horas en RTVE Play y La 2) Sartana tiene una recompensa por su cabeza. Para eliminar esto, hace un trato con los políticos locales. Si persigue a los hermanos Randal, dos delincuentes que atemorizan al pueblo, la recompensa será eliminada.

Ay Carmela (viernes 17 de octubre, a las 22.35 horas en RTVE Play y La 2) Durante la Guerra Civil española (1936-1939), un grupo de cómicos ameniza como puede la vida de los soldados republicanos. Cansados de pasar penalidades en el frente, deciden dirigirse a Valencia. Pero por error van a parar a la zona nacional, donde caen prisioneros. La única manera de salvar sus vidas es representar un espectáculo para un grupo de militares, que choca de lleno con la ideología de los cómicos.

Jungla de cristal. La venganza (viernes 17 de octubre, en RTVE Play y La 1) Un hombre que se llama a sí mismo "Simon" inicia una oleada de terror por las calles de Nueva York. Hará detonar una serie de bombas por la ciudad a menos que el agente John McClane acceda a jugar a un juego llamado "Simón dice". Con la ayuda de Zeus, un electricista de Harlem, comienza una trepidante carrera para averiguar las adivinanzas y las intenciones del terrorista.

¿Otra vez tú? (sábado 18 de octubre, en RTVE Play y La 1) El hermano de Marni va a casarse, pero hay un problema: Joanna, su prometida, le hizo la vida imposible a Marni en el instituto. También la tía de la novia tiene pasado en común con la madre de Marni. Tanto Marni como su madrea deciden vengarse.

Secretos compartidos (sábado 18 de octubre, en RTVE Play y La 1) La vida de Rafi (Uma Thurman), una divorciada de 37 años de Manhattan, da un vuelco cuando empieza a salir con un pintor mucho más joven que ella. A pesar de la atracción que siente por él, la diferencia de edad le plantea dudas que la llevan a buscar el consejo de su psicoanalista (Meryl Streep). Esta, al principio, la escucha con gran naturalidad y la anima a seguir adelante; pero cuando descubre que el novio de su paciente es su hijo Dave (Bryan Greensberg), su actitud cambiará radicalmente.

El calzonazos (sábado 18 de octubre, a las 19.00 horas en RTVE Play y La 1) Don Juan Alcántara (Paco Martínez Soria), que de boticario de pueblo se convirtió en financiero, está arruinado. No se atreve a confesárselo a su familia, ya que la opinión unánime de cuantos le conocen es de que es un calzonazos. Su falta de carácter es remediada por su médico, que le facilita una supuesta medicación para reforzar su personalidad y que todos le obedezcan. Pero detrás hay un engaño doble, pues la familia cree que Juan padece crisis de locura y que si se le llevan la contraria puede llegar al homicidio. Y todo ello justo cuando se va a formalizar el compromiso de la hija de Juan con su novio de buena familia.

A cambio de nada (sábado 18 de octubre, a las 22.05 horas en RTVE Play y La 2) Darío, un chico de dieciséis años, disfruta de la vida con Luismi, su vecino y amigo del alma. Mantienen una amistad incondicional, se conocen desde niños y juntos han descubierto todo lo que saben de la vida. Tras la separación de sus padres, Darío huye de casa y empieza a trabajar en el taller de Caralimpia, un viejo delincuente con aires de triunfador, que le enseña el oficio y los beneficios de la vida. Darío conoce además a Antonia, una anciana que recoge muebles abandonados con su motocarrro. A su lado descubre otra forma de ver la vida. Luismi, Caralimpia y Antonia se convierten en su nueva familia durante un verano que les cambiará la vida.

Ane (sábado 18 de octubre, a las 00.05 horas en RTVE Play y La 2) Vitoria, año 2009. Después de los altercados en su barrio debido a la inminente expropiación de algunas viviendas, Lide, madre joven que trabaja como vigilante de seguridad en las obras del tren de alta velocidad, descubre que su hija adolescente, Ane, no ha ido a dormir a casa. Lide, junto a su ex-marido Fernando, comenzará no solo a investigar el paradero de su hija, sino a adentrarse en el mundo de Ane y a darse cuenta de que ha convivido junto a una desconocida.

La intérprete (domingo 19 de octubre, en RTVE Play y La 1) Silvia Broome (Nicole Kidman), intérprete de la ONU nacida en África, oye casualmente que alguien planea matar a un Jefe de Estado africano acusado de genocidio.

Australia (domingo 19 de octubre, en RTVE Play y La 1) Año 1939. Lady Sarah Ashley viaja hasta Australia para reencontrarse con su marido, pero resulta que ha fallecido. Conoce entonces a un rudo vaquero con el que une fuerzas para salvar la tierra que ella ha heredado. Con Nicole Kidman y Hugh Jackman.

Operación Huracán (domingo 19 de octubre, en RTVE Play y La 1) Es 1992, un giro cruel del destino se cobra la vida del caza tormentas Bruce Rutledge, dejando a sus dos hijos, Will y Breeze, a merced de la naturaleza. 25 años más tarde, Will es un meteorólogo del gobierno que sigue al Huracán Tammy, la tormenta más feroz de la historia de Estados Unidos, que se dirige a Gulfport. Durante la evacuación de la población local, el Departamento del Tesoro estadounidense corre a contrarreloj para destruir 600 millones de dólares en billetes antiguos antes de que llegue Tammy, pero no son los únicos que tienen planes para ese dinero…