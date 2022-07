Vacío legal con las vacunas para la alergia

Con bata blanca se emite los viernes a las 11:05 h y los lunes a las 06:30 h UTC.

Cada vez somos más alérgicos. Esto es un hecho. Así lo demuestran las estadísticas. Afortunadamente, hoy en día hay vacunas bastante efectivas para luchar contra los síntomas tan molestos que provocan estas alergias.

Pero resulta que, si vamos al médico por una alergia, nos pueden recetar indistintamente un medicamento con autorización de comercialización o sin, es decir, que unos pasan los controles de seguridad de la Agencia Española de Medicamentos y otros no. Pero todos son financiados de la misma manera por el Sistema Nacional de Salud.

“El mercado español de vacunas para la alergia carece de una regulación específica y adecuada”, opina Nicole Hass, representante de los pacientes y miembro de Gerva, el grupo que lucha por la regulación de estas vacunas. “Se permite la convivencia de vacunas registradas, que disponen de ficha técnica y están sometidas a farmacovigilancia, con vacunas que no lo están”. Pero este no es el único problema que alega, “Además, los que están regulados, tienen precios fijos y los que no están registrados tienen precios libres. En los últimos años hemos notado un incremento de precios en estas vacunas”.