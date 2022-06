Con bata blanca se emite los viernes a las 11:05 h y los lunes a las 06:30 h UTC.

Por lo general, una gestación suele durar 40 semanas, pero hay embarazos que llegan a término antes de la semana 37, precisando los recién nacidos atención especial en Unidades de Neonatología. Según las estadísticas, el 7% de los bebés nacidos en España son prematuros.

Estos pequeños luchadores cuentan con todos los órganos y sistemas al nacer, pero no se encuentran lo suficiente maduros. Deben estar monitorizados y muy controlados, pues su salud puede estar en riesgo por distintos motivos: “Como tienen que pasar del útero al exterior, al haber cambio de presiones, pueden sufrir problemas de pulmón y de corazón”, explica la Dra. Lidia Otero, pediatra del Hospital Universitario de Toledo. “Son más susceptibles a infecciones y a menudo precisan antibióticos. Con frecuencia también necesitan ayuda en la respiración. Además, suelen hacer pausas respiratorias (apnea), pues se les olvida respirar”, aclara. Respecto al sistema digestivo, apunta que no están preparados para tolerar la cantidad de leche que necesitan para su desarrollo y “debe hacerse una introducción con pequeñas cantidades, intentando siempre que sea leche materna, porque es el mejor alimento para evitar enfermedades como la enterocolitis necrotizante, una enfermedad muy grave que los puede llevar a la muerte”. A nivel neurológico, explica la especialista que también necesitan muchos controles y se les suelen realizar bastantes ecografías, “porque las conexiones entre sus neuronas ocurren en un medio exterior, agresivo para ellos, y no en el útero, teniendo además vasos cerebrales sanguíneos muy frágiles y pudiendo ocurrir hemorragias”. Por último, apunta a los órganos de los sentidos, como los ojos, que “deben controlarse de cerca porque hay que comprobar que los vasos se desarrollan correctamente”.

La doctora avisa que “hay que prestar especial atención a aquellos menores de 32 semanas y con pesos inferiores a 1.500 gramos. Los que van a tener mucho más riesgo son los nacidos entre las semanas 23 y 26. Entre la 23 y la 24 está el límite de la viabilidad. Son niños muy inmaduros y pueden tener más secuelas neurológicas, digestivas y respiratorias a largo plazo. Pero hay que ser optimistas: los que están por encima de la semana 27, con los avances de hoy en día, tienen un porcentaje alto de supervivencia sin secuelas”, aclara.

El método canguro El papel de las madres y padres resulta fundamental para la evolución de estos los bebés. Los pequeños no están siempre dentro de la incubadora, también se les pone sobre el pecho de sus progenitores, lo que se conoce como el ‘método canguro’. “Es el mejor medio para que ellos se encuentren lo más tranquilos posibles. Les ofrece calor y una confortabilidad que una incubadora no puede aportar”, opina Otero. “Es importante que les hablen, que estén con ellos, que se genere un vínculo… Está estudiado que tiene factores pronósticos favorables para los niños. Disminuye la ansiedad de los padres y de los bebés, reduce el tiempo de ingreso, adquieren antes las habilidades para alimentarse y mejoran el neurodesarrollo”, explica.