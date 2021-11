Ana pesaba 500 gramos al llegar al mundo, Bruno apenas superó los 1.000. Los dos nacieron antes de tiempo, antes de que les tocara y detrás de ellos, como de tantos otros prematuros, hay duras historias de lucha y superación. La confortable cuna que les tenían preparados sus padres en casa se transformó en una incubadora donde, en esas primeras horas, en esos primeros días, estos pequeños de pocos centímetros y mucha fuerza luchan, en muchos casos, entre la vida y la muerte.

Sus padres definen la experiencia de tener un hijo prematuro como "la llegada de un tsunami detrás de otro, una montaña rusa constante en la que nunca sabes qué va a llegar". Hoy, rebosan alegría y orgullo cuando hablan de sus nacimientos y de lo que superaron después. En el Día Mundial de la Prematuridad, nos relatan cómo han salido adelante.

La fragilidad de Ana, prematura "extrema"

Ana estaba en el límite de viabilidad cuando la doctora de la Seguridad Social dio la voz de alarma en la ecografía de la semana 24 de gestación: la niña no estaba creciendo. "Siempre te han vendido lo bonito que es el momento del parto y eso, evidentemente, no lo vives", cuenta la madre a RTVE.es. Temía que la bebé no naciera con vida.

Entonces comenzó la lucha de la pequeña y sus padres. El shock de verla por primera vez, tan frágil y casi "transparente", en la incubadora; los 107 días en la UCI junto a otras familias, a veces, con peor suerte; el ruido al respirar, "como una lavadora"; los cables, las vías y los medicamentos; las infecciones y sepsis…

"El problema más grande que tuvo fue un tromboembolismo pulmonar, pero ahí incluso la bautizamos", continúa Mercedes, en una conversación por teléfono en la que se cuela el ímpetu de Ana, que ya tiene siete años, jugando alrededor.

En España, nacen cada año en torno a 25.000 bebés de forma prematura, esto es, antes de la semana 37 de gestación. De ellos, mil se adelantan a la semana 28, como Ana, son los llamados "prematuros extremos", de acuerdo con la definición de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Aunque la proporción se encuentra en torno al 8% en nuestro país, las cifras van en aumento, en parte, por el retraso en la edad de maternidad. Actualmente, es una de las principales causa de defunción en los niños menores de cinco años en el mundo.