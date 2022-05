Desmontamos los mitos más extendidos sobre salud y alimentación

Seguro que has escuchado alguna vez una de estas afirmaciones o se lo has oído decir a tus mayores: “bebe agua, que hay que beber 2 litros al día”, “come carne para estar fuerte” o “¿tienes agujetas? Toma un poco de agua con azúcar y se te pasará.” Como imaginarás algunas de estas afirmaciones son hijas de su tiempo, como la de la carne que se corresponde a épocas anteriores en las que este alimento no era tan accesible, pero otras son creencias populares, como la del dolor de las agujetas, que está relacionada con la creencia que existía hace tiempo de que estas molestias musculares aparecían porque al hacer ejercicio se acumulaba ácido láctico que cristalizaba, y que tomar azúcar podía ayudar a evitarlo.

En Saber Vivir hemos recopilado algunos de los mitos sobre alimentación y salud más extendidos para desmontarlos con ayuda del doctor Fernando Fabiani.

Mitos relacionados con el agua Agua con azúcar contra las agujetas . Hoy sabemos que las agujetas se producen por una microrrotura de la fibra muscular que se suelen provocar la inflamación del músculo. Lo más efectivo es hacer ejercicio progresivamente.

. Hoy sabemos que las agujetas se producen por una microrrotura de la fibra muscular que se suelen provocar la inflamación del músculo. Lo más efectivo es hacer ejercicio progresivamente. Beber 2 litros de agua al día es bueno para la salud. En realidad, la sed se adapta a nuestras necesidades y si hace calor, necesitaremos beber más al igual que si hacemos ejercicio físico. Además, tenemos que tener en cuenta que en las frutas y verduras también hay agua. Por ejemplo el tomate, que tiene más de un 90% de agua.

Mitos relacionado con los cereales El pan engorda . Aunque el pan es un alimento calórico y se recomienda un consumo moderado si llevamos una vida sedentaria, el pan 100% integral tiene muchos beneficios para la salud ya que ayuda a regular el tránsito intestinal, controlar los niveles de colesterol en sangre y prevenir el cáncer de colon, entre otros aspectos. Además, aporta mucha fibra y es más saciante que el pan blanco.

. Aunque el pan es un alimento calórico y se recomienda un consumo moderado si llevamos una vida sedentaria, el pan 100% integral tiene para la salud ya que ayuda a regular el tránsito intestinal, controlar los niveles de colesterol en sangre y prevenir el cáncer de colon, entre otros aspectos. Además, aporta mucha fibra y es más saciante que el pan blanco. El gluten ni engorda ni adelgaza. De hecho, en Saber Vivir hemos explicado alguna vez que el pan con y sin gluten tienen las mimas calorías y el segundo no es más saludable por no llevarlo. Cuidado con pensar que un producto sin gluten es más saludable, ya que la etiqueta sin gluten no es excluyente de que pueda llevar más azúcar, por ejemplo.

Mitos relacionados con la carne Tomar más carne para crecer y tener salud. Como decíamos al principio, antes el consumo de carne era muy ocasional por lo que se ponía en valor su ingesta por su valor nutricional.

Actualmente se recomienda reducir su consumo, ya que en España consumimos más carne por habitante que la cantidad recomendada por la Organización Mundial de la Salud, especialmente si se trata de carne roja procesada por su elevado contenido en grasas saturadas y sal, y porque además, sus aditivos producen nitrosaminas, relacionadas con la aparición de algunos tipos de cáncer.

Además, lo estudios indican que las personas que no comen carne no tienen carencias de proteína o hierro.