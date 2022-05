Cada año los eurofanes esperan con ilusión la llegada de la gran final de Eurovisión. Y con ello llega la oleada de memes en las redes sociales que tanto nos gusta. Este año ha sido Finlandia el primer país en ser víctima de la audiencia y los parecidos razonables que sacan. Uno de los primeros en aparecer es el de los usuarios quejándose de que en esta edición haya demasiadas baladas. ¡Aquí no se salva nadie! Estos son los mejores memes de Eurovisión 2022.

Finlandia abre la veda de los memes en Eurovisión 2022: del capitán Pescanova a It

Lauri Ylönen, cantante de The Rasmus ha sido el primero en abrir la línea de la audiencia para comenzar con los maravillosos memes que tanto nos gustan. Al principio de su actuación ha aparecido sujetando un globo amarillo mientras lucía un chubasquero del mismo color. Las comparaciones no se han hecho esperar: los usuarios han sacado varios parecidos con el payaso Pennywise, de It. También con el capitán Pescanova.