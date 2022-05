No seas cuñado, Eurovisión no es geopolítica

Todo está “ready” para que este año, Chanel rompa “cadera'” y corazones en Eurovisión 2022. A solo un día de la gran final que tendrá lugar en la ciudad italiana de Turín este sábado, 14 de mayo, la de este año es una de las galas más esperadas del Festival de la Canción. Por primera vez en mucho tiempo, la representante de España y su SloMo parten como favoritas para hacerse con el preciado Micrófono de cristal.

Pedrería, lentejuelas, pirotecnia y fuego. No falta de nada en el gran espectáculo musical del momento y uno de los eventos no deportivos más vistos del mundo, con 200 millones de espectadores. Entre las canciones que aspiran a coronarse como grandes triunfadoras, existe una gran gama de géneros: pop latino, folk, rock… Algunos cantan el universal inglés, otros apuestan por lengua nativa y los hay que mezclan un poco de aquí y de allá.

Cada año, desde 1960, el popular concurso televisivo reúne a una veintena de representantes de Europa y parte del mundo en una particular sede de diplomacia musical. La mezcolanza que estalla en esta cita eurovisiva es de lo más ecléctica, pero no importan las diferencias ni las rencillas políticas porque la música está por encima de todo eso.

Para Víctor Escudero , uno de los mayores expertos de Eurovisión , entender el certamen en términos 100% geopolíticos es un error. “ Está claro que hay un factor cultura y de afinidad entre países vecinos o con un mismo idioma, pero eso no es determinante para ganar ”. La misma opinión comparte Miguel Heras , director del medio especializado Euromovidas. “Lógicamente, si estás enfrentando a diferentes países entre sí, eso tiene una serie de connotaciones. Pero si miramos la imagen completa de la historia del certamen, los principales resultados del festival no se guían por la geopolítica ”.

¿Qué influye a la hora de elegir?: Fin del “vecinismo”

Para Luismi Palao, enviado especial de TVE a Eurovisión, “Lo que más influye es si la propuesta es sorprendente”. Pero puntualiza: “es importante que la canción sea la adecuada para cada año. Pasó con Mankeskin el año pasado, que apostó por el rock con mensaje o Netta en 2018”. En este último caso, la representante de Israel ganó con Toy, una canción que reafirmaba el empoderamiento femenino y criticaba la objetivación de las mujeres, muy en la ola feminista de aquel año. “Gana la canción que más emociones despierte”, concluye Luismi.

Sobre la afinidad cultural entre países cercanos, Borrego afirma que ahora “no hay tanto ‘vecinismo’. Si la candidatura no es buena, no importa la geopolítica”. Ahora bien, en cuanto a la victoria se refiere, tal y como apunta Escudero, “esas afinidades no sirven para ganar, pero sí puede ser determinante para que, en vez de quedar 14 quedes el 24 o viceversa”.

Escudero pone los ejemplos de España que “a veces no tiene a tantos países satélites en su misma onda”. En el lado contrario estaría Rusia, que tradicionalmente, siempre ha contado con el apoyo de los países del este y la zona balcánica. “Eso hace que rara vez quede en mal puesto, pero solo ha ganado una vez, en 2008. Si la geopolítica tuviera más peso, siempre ganarían los mismos”, concluye.