La voluntaria (2022) es la esperada segunda película de Nely Reguera. Después de María (y los demas) (2016), en esta ocasión, Reguera se acerca a la historia de una médica jubilada, Marisa, a la que interpreta una siempre soberbia Carmen Machi. Una película participada por RTVE que llegará a los cines el próximo 10 de junio.

Cansada de su vida, alejada de su profesión, y de compararse con sus amigas que son abuelas, Marisa decide viajar a un campo de refugiados griego donde, a su parecer, necesitan a gente exactamente como ella. Al llegar allí, descubre una realidad que no habría podido imaginar y que le lleva a explorar los límites entre el amor y la necesidad de sentirse útil.

En palabras de Nely Reguera, La voluntaria aborda la complejidad implícita en el acto y el deseo de amar y cuidar. "Todos deberíamos ser capaces de atender tanto a los demás como a nosotros mismos. Cuidarnos los unos a los otros es una labor que nos une, nos ayuda a crecer, nos humaniza. El problema viene cuando no somos conscientes de que, a veces, ese acto responde más a la necesidad de llenar un vacío o suplir una carencia que a un acto de generosidad", comenta.

Una ficción con mirada documental

Este es el punto de partida de La voluntaria que se presentó en la pasada edición del Festival de Málaga. Allí su directora explicó que esta cinta está atravesada por la denuncia de la situación migratoria en el Mediterráneo, pero su mirada se fija en un primer plano diferente. Marisa, su personaje, simboliza "la actitud de Occidente, de cierta soberbia, de que ella sí sabe lo que necesita estas personas, mientras el otro lado -el de los refugiados- no tiene voz porque no se la damos". Para Reguera, "más allá del sistema, que está mal, quizá haya una tendencia a creer que sabemos lo que es ayudar o que creemos que ayudamos de forma desinteresada cuando igual no lo hacemos".

Junto a Carmen Machi, en La voluntaria también podremos ver en pantalla a Itsaso Arana ("La virgen de agosto"), Arnau Comas ("Les dues nits d'ahir"), Dèlia Brufau ("Las del Hockey"), Yohan Levy ("Emily in Paris") y Henrietta Rauth. La cinta está producida por Fasten Films ( "Mediterráneo", “Uno para todos”) y coproducida por Bteam Prods (“Las Niñas”) y Homemade Films.