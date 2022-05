La gala del MET nunca defrauda y esta vez no ha sido diferente. En la alfombra roja, todos quieren conseguir la mejor foto. Las estrellas se pasean mientras los fotógrafos retratan sus outfits, unos más atrevidos que otros. Las prisas y el estrés de un evento como este les jugaron una mala pasada a los reporteros gráficos, que llegaron a confundir a uno de los invitados.

Enfundado en un indescriptible vestido de Iris Van Herpen, se presentó Fredrik Robertsson. Al verle posar, los fotógrafos inmediatamente pensaron que se trataba de Jared Leto. La realidad es que el actor y el director creativo no se parecen mucho, pero el maquillaje ayudó a la confusión.

No es de extrañar el error teniendo en cuenta que estamos acostumbrados a ver a Jared Leto luciendo looks de lo más extravagantes, incluso transformándose en personas completamente distintas por un papel. El outfit de Fredrik Robertsson podría haberlo llevado el protagonista de Morbius perfectamente, aunque en esta ocasión optó por un conjunto mucho más clásico.

Fue precisamente en el momento en el que vieron aparecer al verdadero Jared Leto cuando se dieron cuenta de su error. El actor no tuvo uno, sino dos dobles. La estrella de Hollywood acudió vestido de Gucci, pero no fue el único que lució aquel esmoquin de corte setentero con grandes solapas. Alessandro Michele , director de la firma, asistió a la gala del MET con el mismo look . No les faltó ningún detalle, desde las gafas hasta el bolso, la pajarita o el broche del pelo.

¿Quién es Fredrik Robertsson?

Si algo le apasiona a Fredrik Robertsson es jugar con la moda y hacerlo sin límites. Sus looks llaman acaparan las miradas en cualquier evento, incluso en la mismísima gala del MET. Su feed de Instagram es un escaparate de algunos de sus outfits más locos. De Valentino, Dior, Balenciaga, Louis Vuitton... No hay firma que se le resista.

Fredrik Robertsson INSTAGRAM

Nació en Estocolmo y se creó en Suecia, Noruega y Singapur. A sus 36 años, es el director creativo de la revista Boy, aunque en redes él prefiere presentarse como "dictador creativo".

Fredrik Robertsson INSTAGRAM

Saltó a la fama después de llamar la atención del periodista Christian Allaire. "¿Quién era el fabuloso hombre misterioso en el desfile de alta costura de Valentino?", se preguntó. Fredrik Robertsson respondió: "Sabes cómo hacer que un chico con un vestido se sienta especial".

Fredrik Robertsson INSTAGRAM

"Mucha gente piensa que me visto para llamar la atención: no lo hago. Resulta que me encanta la moda y siempre me ha gustado la idea de que lo que me pongo cambia la forma en que la gente me ve y piensa en mí. No siento que tenga un estilo, creo personajes con mi estilo. Me gusta vestirme como me siento y me gusta vestirme para la ocasión", confesaba en una entrevista para la revista Vogue hace un par de años.