Los motivos por los que 'Morbius' ha defraudado a la crítica

La nueva cinta de Marvel ya está disponible en las carteleras, Morbius. Una película donde regresa a las pantallas uno de los villanos más emblemáticos, Morbius. ¿Quién es el? Es un bioquímico que padece una enfermedad en la sangre. Tras intentar poner cura a su dolencia y dar una respuesta a su trastorno, se transforma en vampiro. Tras esta ‘infección’ Michael se siente más vivo que nunca y obtiene varios dones, como la fuerza y velocidad. En ese momento se convierte en un antihéroe.

La película ya ha desembarcado en los cines después de varias postergaciones. Lleva dos años de retraso. Primero, por la irrupción de la pandemia. Segundo, el filme se aplazó por el estreno de Spider-Man: no way home. Al haber retrasado tantas veces su estreno, la expectación por parte del público era elevada. ¿Por qué? Debido a que proponía un concepto bastante interesante y novedoso en la franquicia. Sin embargo, a la crítica le ha defraudado bastante, "despedanzando cruelmente" la cinta. El colaborador de Gente despierta Javier Olivares comenta cada una de las incoherencias.

Contradicciones en el guion, diálogos sin sentido, situaciones absurdas y muchas más cuestiones. Sin embargo, no todo es malo, el colaborador defiende la actuación de Jared Leto. “Yo defiendo como lo ha hecho, o sea, de hecho, creo que es lo único bueno. Pero claro, si tú tienes un buen actor en una película muy mala, por más que se esfuerce no puede brillar. No puede salirle bien nada. Esto es así”, comentaba Olivares.

1. Mal montaje Según Javier Olivares, no se entiende muy bien el transcurso del tiempo en el que están empezando a contar la historia. Asimismo, argumenta que los flashbacks no están bien metidos, y en consecuencia, no queda bien definido el periodo en el que transcurre el relato. “El montaje es muy atropellado, no te enteras de nada”.

2. Relaciones cruciales entre personajes mal explicadas De pequeño, el protagonista Michael Morbius es trasladado al hospital para tratar la enfermedad sanguínea que padece. Allí conoce a Loxias Crown, el cual también es diagnosticado con la misma dolencia. Se supone que tras las horas de convivencia en el recinto, se hacen mejores amigos. ¿Por qué decimos que es una suposición? Ya que nunca entiendes el porqué surge esta amistad. “Son amigos durante cinco minutos y de repente son los mejores amigos de la vida. Estaremos siempre juntos, siguen juntos de mayores y no entiendes nada”, criticaba Olivares. Luego, Loxias Crown se convierte en el villano. Además, no es el único vínculo que no se explica durante la trama, sino que a este ejemplo se le suman otros. “Faltan pedazos de la película que son necesarios para entenderlo demás. Y eso pasa toda la película constantemente”.

3. La estela del poder con sentido de la moda Morbius cuenta con un poder sobrenatural, él puede ‘medio volar’. En este concepto reside otro error, debido a que él es vampiro por modificación genética, por lo que no debería tener ‘poderes antinaturales’. Dejando este fallo al margen, cuando ‘vuela’ deja una estela detrás de sí. Hasta aquí todo normal. El caso es que Olivares comenta que, transcurridas varias escenas, se dio cuenta de que la estela tiende a cambiar con el color de su ropa. “Me di cuenta cuando sale de prisión, porque se fuga de la prisión en un momento de la película, de que estaba dejando la estela del mono naranja de la prisión”. Jared Leto en 'Morbius'

4. Escenas sin coherencia Entre las muchas absurdeces de la película, Olivares destaca la escena de la visita a la cárcel. Pongámonos en contexto. Morbius está preso y Loxias Crown decide presentarse en prisión. Este se hace pasar por su abogado y le dejan pasar. El problema reside en que le dejan entrar sin presentar ningún tipo de documentación, entra en su celda y lo dejan a solas con él. Además, le permiten entrar con una bolsa de sangre. ¿Cómo nadie cachea a este hombre? Y sobre todo sabiendo lo estrictas que son las cárceles en Estados Unidos. Por lo que, cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia.