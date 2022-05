No hay entrega de premios de nivel que no tenga una alfombra roja y la de los Premios Platino es de altura. Ha celebrado su novena edición en Madrid y lo ha hecho dejando atrás las restricciones de la pandemia. Hay ganas de vestirse, de salir, de reencontrarse con amigos y compañeros y de disfrutar. Y se nota. Las grandes estrellas del cine y la televisión de habla hispana y portuguesa han apostado fuerte en sus looks, y nos dejan momentos para el recuerdo. Entre los invitados hay rostros tan conocidos como Javier Bardem, Najwa Nimri, Maribel Verdú, Eduardo Casanovas, Juana Acosta, Ana Fernández, Carmen Maura (que recoge el Premio Platino de Honor 2022), Silma Lopez, Begoña Vargas, Grecia Casta, Álvaro Cervantes, Carlos Bardem y Cecilia Gessa, Sergio Momo, Carla Souza, Cristina Castaño, Mar Saura, Jesús Castro, Marta Hazas, Óscar Jaenada, Jose Coronado, Belinda, Paula Echevarría y Miguel Torres, Rozalén, Cayetana Guillén Cuervo, Anne Igartiburu, Leticia Dolera, Paco León, Miguel Ángel Muñoz, Luis Tosar, Lali Espósito, Elena S. Sánchez, Andrea Duro, Álvaro Morte...

El regreso de Pau Paula Echevarria y Miguel Torres GTRES Paula Echevarría está decidida a reconquistar las pasarelas en su vuelta tras la maternidad. En esta ocasión ha optado por el color blanco y lo ha hecho con un vestido sofisticado con patrón asimétrico de su propia firma, Space Flamingo. Un diseño de manga larga, con hombreras muy marcadas y abertura en la falda. El diseño juega con el doble patrón, como su llevara una camiseta debajo del vestido. Junto a ella, su pareja, Miguel Torres. Aitana Sánchez-Gijón EFE Aitana Sánchez-Gijón deslumbró en los Goya con un vestido de Roberto Diz y ahora lo hace con un vestido blanco de Redondo Brand, la firma del momento. Es un diseño que vimos en la pasarela de MBFWM, en la que Jorge Redondo, el director creativo, se estrenó y ganó el premio a la mejor colección. Juana Acosta GTRES De negro riguroso y elegante, la siempre perfecta Juana Acosta. La actriz se enfundó un sofisticado vestido negro, en suave terciopelo, con patrón asimétrico en la parte superior. Un look muy hollywoodiense para una de las actrices más glamurosas. Maribel Verdú GTRES Maribel Verdú siempre lleva vestidos de firmas internacionales, como Dior, una de sus preferidas. Ahora ha sorprendido con un atrevido vestido blanco de Lorenzo Serafini, el director creativo de Phylosophy. El blanco es uno de los colores que más hemos visto en esta alfombra roja, aunque se bate en duelo con el negro, otro de los colores estrella. Najwa Nimri GTRES Najwa Ninri, una de las famosas que más arriesga en las alfombras rojas, ha escogido un rompedor vestido de costura de Stéphane Rolland, y en un estilo muy distinto al que Nieves Álvarez, musa del francés, nos tiene acostumbrados. Marta Hazas EFE Marta Hazas pone paz en esta guerra y lleva un vestido en blanco y negro, con franjas verticales y estilo princesa. Cayetana Guillén Cuervo GTRES Cayetana Guillén Cuervo apuesta por la moda española y lleva un vestido de corte princesa de Isabel Sanchís, con escote palabra de honor y falda voluminosa en el que destaca el tejido, que contrasta dos texturas de negro y plata. Andrea Duro EFE El diseñador norteamericano Michael Kors firma el vestido de Andrea Duro. La actriz ha lucido un elegante vestido negro largo palabra de honor que va atado al cuello. Estiliza su figura con glamur. Complementan su look unos pendientes y un peinado efecto mojado con las puntas del pelo hacia fuera. Está guapísima. Carmen Maura EFE Carmen Maura, como Marta Hazas, juega a mezclar y contrastar el blanco con el negro, ¡una combinación que siempre resulta ganadora! Leticia Dolera GTRES Leticia Dolera ha lucido un fantástico vestido de Atelier Villalta en color granate, un tono que coge fuerza en esta temporada. Ana Fernández GTRES Y más moda española. Ana Fernández no es supersticiosa y ha llevado un vestido amarillo. Se trata de un diseño de su amiga Vicky Martín Berrocal hecho a medida.

La lencería marca tendencia Almudena Amor GTRES El estilo lencero está más de moda que nunca, y lo vemos en todas las alfombras rojas de planeta. En los Platino abandera esta tendencia la actriz Almudena Amor, con un diseño con cuerpo de corsé y falda amplia, todo en un sugerente tono verde firmado de Gucci Love Parade. La cantante Rozalén GTRES La cantante Rozalén sigue fascinada con la firma Otrura, una de las que desfila en la Madrid Fashion Week. En esta ocasión ha llevado dos looks de ellos, uno para la alfombra roja y otro para el escenario. Elena Sánchez presenta la alfombra roja de Platino 2022 La periodista ha lucido un vestido largo con cola corta GTRES También ha posado Elena S. Sánchez, directora de 'Historia de nuestro cine' y de la alfombra roja de estos galardones en RTVE Play. La presentadora de televisión regresa a unos premios con un vestido palabra de honor rosa pálido con falda larga que termina en cola, un diseño de Jan Taminiau que ha combinado con joyas de Suárez. Glamur y cine desfilando juntos con las grandes estrellas y los nominados. Anne Igartiburu GTRES Anne Igartiburu, en cambio, ha cambiado de registro y ha apostado por un divertido esmoquin de paillettes en tonos verdes. Eduardo Casanova GTRES Paco león GTRES cropper Eduardo Casanova y Paco León suelen defender con uñas y dientes la moda española, pero en esta ocasión los dos han preferido vestir trajes de firmas italianas. Casanova se ha dejado seducir por los encantos de Gucci y León ha escogido un traje de la casa Fendi. Javier Bardem GTRES José Coronado GTRES Javier Bardem y José Coronado son todo lo contrario, estéticamente hablando, a Eduardo Casanova y Paco León. Su estilo es más clásico, pero pero resulta igual de seductor y elegante. Ivonne Reyes tampoco ha querido perderse esta cita del cine y para ello ha elegido un vestido bicolor en blanco y negro con cola y escote en forma de uve firmado por Virginia Abzueta junto a unos zapatos de tacón negros con plataforma. Tiene mangas largas que se ajustan a los brazos y va sin tirantes. Ivonne Reyes en los Premios Platino 2022 Con un vestido bicolor en blanco y negro GTRES

Luis Tosar, Álvaro Morte, Javier Cámara y José Lamuño El actor y modelo José Lamuño, ha elegido un esmoquin notch lapel en tono gris medio de tejido italiano en lana seda con contrastes en solapa y vivos del bolsillo en satén negro a conjunto con el galón del pantalón. Lo combina con una camisa blanca y zapatos blucher en charol negro en su total look de Pedro del Hierro. José Lamuño en los Premios Platino 2022 El modelo acude a la cita del cine iberoamericano GTRES La misma firma viste a Luis Tosar, actor coprotagonista de Maixabel, para los Premios Platino 2022 con un traje negro. Su compañera de reparto, Blanca Portillo, ha lucido un vestido negro con una red plateada sobre los hombros y el pecho. Luis Tosar en los Premios Platino 2022 El actor coprotagoniza 'Maixabel' con Blanca Portillo GTRES Blanca Portillo en los Premios Platino 2022 La actriz interpreta a Maixabel en la película homónima GTRES El actor Álvaro Morte ha optado por un look hecho a medida para la ocasión, de Pedro del Hierro, compuesto por un esmoquin con americana con solapa de pico cruzada en tejido de muaré en color off white y pantalón negro sin pinzas con galón lateral. Combinado con camisa blanca con botones ocultos y corbata negra con detalles en blanco. Álvaro Morte en los Premios Platino 2022 El actor viste de Pedro del Hierro GTRES De la misma firma han vestido Miguel Ángel Muñoz y Javier Cámara, nominado a Mejor Interpretación Masculina en Miniserie o Teleserie por Venga Juan. Este ha lucido un esmoquin en color negro cruzado con solapas de pico, combinado con camisa blanca con jaretas, pajarita y fajín en raso negro y zapatos de charol al tono.