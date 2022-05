Hoy se celebra el Día de la Madre y las redes sociales se llenan de emotivas imágenes de todo el mundo compartiendo su felicidad junto a ellas o recordando a aquellas que ya no están. Y por supuesto, también las celebs celebran este día junto a sus madres. Paula Echevarría, Quim Gutiérrez, Paco León, Alaska o Pepón Nieto, entre muchos otros, han dedicado unas palabras a sus madres en Instagram. Al hacerlo han compartido una fotografía de ellas y hemos descubierto algo... ¡algunos famosos son clavaditos a sus madres!

"Feliz día de la madre. Un día de celebración y de regalar flores y colonias", escribe el actor en sus redes sociales. Curiosamente hace poco Quim Gutiérrez ha estrenado una película sobre el amor hacia una madre junto a Carmen Machi y seguro que el suyo por su madre ha estado presente durante todo el rodaje. Para él este día es mucho más que una celebración, es una reivindicación del poder de las mujeres: "Es un día para tomarse en serie la corresponsabilidad familiar. No hay igualdad si no hay responsabilidades al mismo nivel", dice junto a una imagen de cuando era pequeño junto a su madre. De ella sacó su característica dentadura

La cantante, por su parte, ha vuelto a subir una fotografía que ya había compartido anteriormente. En ella aparece Alaska junto a su madre y su abuela , dos de las grandes figuras y pilares que estuvieron presentes en toda su vida y que siempre la apoyaron en su faceta artística. "He tenido suerte en la vida. Con ellas me llevé el Gran Premio. Feliz día a todas las madres y un recuerdo para las que ya no están ", escribe Alaska. ¿Crees que se parecen las tres?

No es que se parezcan especialmente, pero ambas tienen el mismo glamur. Paula Echevarría ha compartido junto a todos sus seguidores el gran amor que tiene por su madre, que además es abuela: "Feliz día de la madre, mami. ¡Te quiero tanto!", escribe. La influencer se ha vestido a juego con su madre con un vestido rosa pálido y unos pendientes largos que tienen formas de rosa. Un look muy primaveral para celebrar esta ocasión.

Antonia San Juan

La actriz Antonia San Juan también bucea en el álbum familiar y rescata una fotografía de su madre. "Yo tuve una madre que se alegró cuando nací, que me ayudó cuando vine a Madrid, y me mandaba cajas con comida y dinero de su pequeño sueldo, y se puso celosa con mis primeros éxitos, porque creía, que si crecía demasiado la abandonaría. Yo tuve una madre que a veces era insoportable y otras era relajada y divertida. Yo tuve una madre a la que quería, y otras veces, hubiera matado para luego resucitarla. No caeré en tópicos como;- yo tuve la mejor madre del mundo, porque yo no fui la mejor hija del mundo,porque no existe la mejor madre, ni la mejor hija..."