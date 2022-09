¡Carlos Alcaraz es el número 1 del mundo con tan solo 19 años tras ganar el US Open! . Es el chico del momento. Hoy todos los halagos son para él después de una final en la que lo ha dado todo contra un duro rival, Casper Rood.. Y cómo no, el público quiere saber más de su nuevo ídolo deportivo. Pero al igual que Rafa Nadal, Carlos Alcaraz es muy reservado con su vida privada y no suele hablar ni de familia ni amigos ni romances... A pesar de tener uno con otra tenista, María González Giménez, ¿sabes quién es?

María González Giménez, la novia tenista de Carlos Alcaraz En la gira ATP es la nueva estrella emergente. Carlos Alcaraz produce los mismos sentimientos en el público y deleita con el manejo de su raqueta. Sobre la pista, vuela, como diría el grupo Varry Brava. Y fuera de ella, vuela junto a su amor, María González Giménez. Ella también es deportista y, además, de la misma rama: ¡tenista! Ya tienen algo en común: los valores y su pasión por un mismo deporte. No sabemos cómo se conocieron, pero seguro que en alguna que otra pista y entre redes, ¿no? Carlos Alcaraz no habla de lo que ocurre fuera de la cancha, pero la joven pareja dejó ver el cariño que se tienen hace no mucho en unas stories de Instagram. Momento en el que saltaron las alarmas: ¿tiene Carlos Alcaraz novia? No podemos asegurarlo ni desmentirlo. Lo que sí podemos decirte es que se siguen mutuamente en Instagram y que a María le siguen más miembros de la familia Alcaraz. Mucha casualidad... El caso es que María compite por el Murcia Club de Tenis, el mismo donde Alcaraz empezó a dar sus primeros pasos. Según varios medios españoles, María González Giménez y Carlos Alcaraz son más que amigos y entre ellos son todo sonrisas. ¡Hasta se la vio sonriendo cuando él le dio un beso en la mejilla! Por lo que parece, Carlos Alcaraz sigue los mismos pasos que Rafa Nadal y no solo en la cancha, también en el amor... Estamos deseando saber más de esta nueva pareja del deporte.