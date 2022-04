Ha hecho historia al convertirse en el primer español en ganar el cuadro masculino del Master 1000 de Miami y ha descolgado después la llamada de RTVE. El tenista Carlos Alcaraz atendió la llamada y no dudó en dedicar su triunfo a Eduardo, el padre de su entrenador, Juan Carlos Ferrero, que había fallecido hace unos días.

El joven de 18 años, que derrotó al noruego Casper Ruud por 7-5 y 6-4, se convirtió en el tenista más joven en coronarse en Miami, es el primer español en ganar el título masculino tras ocho finales perdidas por sus compatriotas (Arantxa Sánchez Vicario sí triunfó en mujeres en 1992 y 1993) y además figura como el tercer campeón más joven de un Masters 1000 solo por detrás de Michael Chang y Rafa Nadal.



Con su primer Masters 1000 en la vitrina, Alcaraz no ha dudado en afirmar que, según sus valores, "lo primero es ser buena persona y después ser buen tenista". Todo ha venido a colación de las palabras de Ruud sobre la pista de Miami en las que ensalzó la personalidad del murciano.



Alcaraz culmina una asombrosa escalada en los últimos meses que incluye los cuartos de final del Abierto de Estados Unidos en 2021, sus dos primeros títulos (Umag 2021 y Río de Janeiro 2022) y las semifinales de Indian Wells que perdió hace dos semanas contra Nadal. Su nueva mira es ganar un Grand Slam, algo que ha reconocido que se ve ganando: "Me imagino muchas cosas y una de ellas es ganar mi primer Grand Slam, mi primer Roland Garros, pero creo que en la realidad todavía está lejos.

"Mentalmente ha habido un cambio muy brusco en mí"

¿En qué ha cambiado Alcaraz para alcanzar este éxito? El tenista español apunta a la capacidad mental: "El cambio es mental. Mentalmente ha habido un cambio muy brusco en mí. El tenis es muy mental y es algo que he cambiado mucho. Obviamente estar bien físicamente y saber que vas a aguantar te da mucha confianza. Siempre pienso que voy a aguantar más que el otro y eso me da motivación, pero sobre todo el cambio es de cabeza, estar fuerte mentalmente, tener claro adonde vas y lo que puedes hacer".

El primer pensamiento de Alcaraz estuvo en Juan Carlos Ferrero, su entrenador, que había perdido a su padre recientemente. "Juan Carlos para mí lo es todo, tanto profesional como personal, han sido momentos duros para él. Saber que alguien como Juan Carlos lo está pasando mal, a mí también me llega y me toca un poco verle triste. Lo he intentado transmitir a motivación, ir a cada partido por él y por su padre. Cada partido se lo he dedicado a Juan Carlos y a su padre. El abrazo con Juan Carlos me ha salido de dentro, todo lo que ha sufrido y todo lo que hemos trabajado durante estos años".

En cuanto a su futuro inmediato, Alcaraz ha apuntado que jugará "los torneos imprescindibles en tierra", fijando su atención a los Masters 1000 y a los Grand Slams, más algún 500 o un 250.