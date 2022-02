El tenista español Carlos Alcaraz ha logrado su segundo título este domingo tras ganar al argentino Diego Schwartzman en el Abierto de Río de Janeiro, en dos sets por 6-4 y 6-2. La victoria le ha otorgado los puntos necesarios para estar entre los 20 mejores tenistas del mundo.

"Su equipo viene haciendo cosas increíbles. En un gran competidor. Hoy jugó mucho mejor que yo y merecía la victoria. Se mereció el trofeo de principio a fin", ha declarado el argentino, que ha caído en la final tras solo una hora y 26 minutos.

El pupilo de Juan Carlos Ferreno no ha notado en exceso el esfuerzo de haber tenido que jugar dos partidos el sábado, uno de mucha exigencia ante Berrettini, y ha desarbolado a un Schwartzman que no encontró su mejor tenis para desactivar al español, lanzado en la segunda manga.

El argentino empezó mejor y se puso 2-0 arriba tras romper el primer servicio de Alcaraz, pero este reaccionó rápido para recuperar la desventaja e igualar la final. Con los saques imponiéndose, el de Murcia apretó con 4-4 y volvió a quebrar para coger una ventaja que no desperdiciaría para hacerse con el primer set.

"Me siento en un gran momento y estoy listo" para el ATP

"Me veo preparado para llegar a ese nivel. Me siento en un gran momento y estoy listo", ha dicho Alcaraz en la pista tras conseguir el segundo título de su carrera después de triunfar en Umag en el 2021. "Llevaba tiempo sin jugar en tierra y creo que he hecho un buen juego. He estado a un alto nivel y lo he disfrutado", ha añadido.

Alcaraz entró en los 100 primeros en mayo del 2021 y en septiembre alcanzó un lugar entre los cincuenta mejores del ránking.

A finales de enero del presente curso ya formaba parte de los treinta destacados de la clasificación.