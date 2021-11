El tenista español Carlos Alcaraz, flamante campeón de las NextGen Finals --el equivalente para los mejores tenistas de menos de 21 años al torneo de maestros--, ha dicho en TVE que es consciente de la progresión tan rápida que ha tenido esta temporada, pero que también tiene claro que la clave es el trabajo.

Menos de 48 horas después de ganar en la final de Milán a Sebastian Korda, Carlos Alcaraz ha concedido una entrevista al programa TDP Club donde ha hablado de los éxitos que ha logrado en este año en el circuito ATP.

"Sabía que Korda estaba jugando a un gran nivel y yo tenía que mostrar también de lo que era capaz en esa final", ha explicado Alcaraz sobre la guinda al pastel que puso este fin de semana al consacrase como el mejor de la nueva generación de tenistas en este año 2021.

"Yo tengo claro que estoy creciendo muy rápido. Estoy avanzando a pasos de gigante, pero tengo claro que al final es por el buen trabajo que estoy haciendo con mi equipo. Creo que estoy haciendo las cosas bastante bien", ha añadido el murciano.

Alcaraz ha repasado los hitos de este año, por ejemplo el partido que disputó contra Rafa Nadal en el Madrid Open, un día muy especial para él: "Si me dicen hace unos años que hubiera celebrado mi 18º cumpleaños jugando contra Rafa y encima en Madrid, no me lo habría creído".

También ha hablado de la primera final de un torneo de la élite (ATP), en Umag, que admite que disputó "como si ya hubiera jugado muchas más finales"; o de su primera victoria ante un jugador del top-10, ante el griego Stefanos Tsitispas en la tercera ronda de final US Open. "Ha sido la mejor victoria de mi carrera hasta el momento", ha declarado.

Además, ha hablado de su estilo de juego: "Tengo un tenis que es un poco llamativo. Intento hacer siempre cosas diferentes, darle fuerte a la pelota, subir a la red..."

Y ha reiterado que la clave de su éxito es el trabajo y estar rodeado de un gran equipo de profesionales, en particular de su entrenador Juan Carlos Ferrero. "Lo he dicho en varias ocasiones: gracias a Juan Carlos es estoy ahora mismo. Yo creo que sin él me hubiera costado mucho o no hubiera llegado donde estoy ahora. Me ha aportado muchísimas grandes cosas. Me ha inculcado lo importante que es el entrenamiento".

Y el año aún no ha acabado, ya que Alcaraz está seleccionado para disputar con España la Copa Davis.