Carlos Alcaraz se erigía como una joven promesa del tenis español, como un diamante en bruto a pulir. Tras el recital mostrado ante Tsitsipas, número tres de la clasificación de la ATP, en el US Open, ha llegado su consagración. El murciano de 18 años se ha convertido en el jugador más joven en alcanzar la cuarta ronda en un Grand Slam desde 1989. También en el jugador de menos edad en vencer a un oponente Top 3 en un Major. Alcaraz ha hecho historia y su carrera deportiva no acaba más de empezar.

Juan Carlos Ferrero tomó las riendas de la trayectoria de Carlos Alcaraz cuando este recién se había estrenado como campeón de Europa sub-16. El que fuera número 1 del mundo en 2003 antepuso el proyecto con el joven talento a las ofertas que había recibido de tenistas ya consolidados, inculcándole el siguiente lema: "Disfrutar en el campo y de ahí mi sonrisa, sin importar de que salgan mejor o peor las cosas", ha reconocido el murciano en unas declaraciones recogidas por la Agencia EFE. "Estoy convencido de que con una sonrisa en la cara juego mejor, aunque parezca que no me lo he pasado muy bien durante todo el partido".

Tras los pasos de Nadal

De sobra es conocida la admiración de Carlos Alcaraz por Rafael Nadal, el ídolo de su infancia. Ambos tenistas se enfrentaron por primera vez en el Mutua Madrid Open 2021, en un duelo generacional que se saldó a favor del mallorquín por 6-1 y 6-2, y que tuvo lugar el mismo día en el que el murciano cumplió 18 años. Aún tiene una oportunidad para igualar al de Manacor, que puede presumir de ser el jugador más joven en ganar el torneo tras conseguirlo en 2005 con 19 años.

Alcaraz ya se ha acercado a varios récords de Nadal e incluso los ha superado. La joven promesa ha vencido al menos en un partido de cada Grand Slam y con menos edad que cuando lo lograron tenistas de la talla del propio mallorquín, Roger Federer y Novak Djokovic. También les ha sobrepasado en precocidad en lo de vencer a un número 3 como Tsitsipas. A todo ello hay que sumarle, entre otros muchos méritos, el hecho de ser el tercer jugador español más joven en debutar en un Grand Slam tras Arantxa Sánchez Vicario (con 17 años en Roland Garros 1987) y Rafa (con 17 años y 20 días en Wimbledon).

No obstante, en lo que a juego se refiere, Nadal no es el que más semejanzas presenta con Alcaraz, tal y como ha reconocido el murciano en el US Open: "Sinceramente, no copio ningún estilo de jugador. Simplemente juego mi estilo, pero si tengo que decir un jugador que es similar a mi juego, creo que es Federer, (...) tratando de ser agresivo todo el tiempo. Creo que es una buena comparación para mí".