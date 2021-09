Alcaraz abandona por lesión el Abierto de EE.UU. ante Felix Auger-Aliassime

El canadiense Felix Auger-Aliassime, duodécimo cabeza de serie, pasó este martes a las semifinales del Abierto de Estados Unidos al vencer por 6-3, 3-1 y retirada del adolescente español Carlos Alcaraz, que tuvo que abandonar el partido por lesión.

Con el 2-1, en el segundo set, y el saque en poder de Auger Aliassime, Alcaraz ha pedido la presencia del fisio del torneo al sentir molestias en el aductor. Luego ha querido seguir, pero con el marcador en 3-1 a favor del tenista canadiense, Alcaraz, de 18 años, muy exigido en los dos partidos anteriores, que los llevó a cinco sets, no pudo continuar en el partido y se retiró cuando buscaba sus primeras semifinales de un Grand Slam en lo que era su debut en el Abierto.

Mientras que Auger Aliassime, que juega su cuarto Abierto, disputará sus primeras semifinales del Abierto y de un Grand Slam y lo hará frente al ruso Daniil Medvedev, segundo favorito, que en el primer partido de cuartos venció por 6-3, 6-0, 4-6 y 7-5 al holandés Botic van de Zandschulp.

“Felix Auger-Aliassime has never stopped believing him himself.



That faith has powered him into the #USOpen semifinals.“