Natalia de Molina se mira ante el 'espejo' en su nueva película

El peor enemigo que uno puede tener es uno mismo. ¿Quién soy yo?, ¿Quién quiero ser? Ese el dilema que van a intentar resolver los personajes en Espejo, espejo, la última comedia dirigida y escrita por Marc Crehuet.

Una comedia coral "fresca", "sin dobleces" y llena de risas. Durante la cinta se plantean cuestiones como el ego, los miedos, dudas e inseguridades que surgen cuando el individuo se planta frente al espejo. Además, cuenta con un reparto de lujo. Ahí están los actores están Santi Millán, Malena Alterio, Carlos Areces, Carlos Bardem, Betsy Túrnez. Al reparto también se unen María Adánez, Toni Acosta, Loles León, Verónica Forqué y Toni Acosta. La película está participada por RTVE y llegará a las carteleras de los cines españoles el 20 de mayo.

¿A qué se enfrentan los personajes cuando se miran al ‘espejo’? Los cuatro empleados de una oficina de cosméticos se encuentran en una crisis de identidad. Creheut ha reflejado el miedo que sienten la población al mirarse al espejo y verse con todos sus fallos, sus aciertos y todo lo que ronda por su mente. “Los personajes hablan consigo mismos y claro, se dan unas situaciones muy divertidas, pero, también con mucha enjundia y con mucha crítica”, argumentaba Natalia De Molina.

Paula es la benjamina de la oficina y forma parte del equipo de comunicación de la empresa Medina Cosmetics . Una mujer con un discurso feminista aprendido a rajatabla y que lo utiliza como una “marca”: “Es un personaje, en cierta manera un poco hipócrita, como la sociedad, y narcisista ”, aseguraba Natalia De Molina. Asimismo, la actriz define a su personaje como “un libro de autoayuda al que no le puedes exigir responsabilidades y que mejor no quieras conocer el autor”.

Durante la película Paula, personaje interpretado por Natalia De Molina, realiza un video promocional por los 50 años de la empresa. En este clip ella mantiene un discurso en contra de la normatividad , “cuando ella es una persona hiper normativa”. En su intervención ella hace una apología ampliar la el mundo de la cosmética “a todo el mundo y a encontrar la libertad y ser uno mismo, ser libres”. Un vídeo que no solo se hace viral, sino que es el desencadenante de la crisis existencial del resto de los empleados de la empresa.

¿Cuáles son las inseguridades que provoca en los personajes?

Cuando Paula lanza el video, no se hace responsable de las consecuencias que puede acarrear. “En realidad lo que quiere es que la quieran y estar ahí en el foco”. Lo que no es consciente es de ha prendido la ‘mecha’ y es el comienzo de una crisis existencial. En su hermana Cristina (Malena Alterio) le provoca una crisis de identidad de género. Mientras que a su jefe Álvaro (Santi Millán) le genera una crisis, motivada por no saber como comportarse ante la nueva ola y el cambio de sistema con respecto a sus mujeres. ¿Y qué pasa con su compañero Alberto? El personaje que da vida Carlos Areces está enamorado de Paula y despierta en él “las ganas de querer renunciar a uno mismo y lo malo que puede acarrear eso”