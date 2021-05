La actriz Natalia de Molina vive un excelente momento en lo que se refiere a su vida profesional. Su carrera es fabulosa, con títulos importantes en su filmografía y muchos premiosha estado nominada al Goya en cinco ocasiones y de ellas lo ha ganado dos veces. Los diseñadores se matan por vestirla en las alfombras rojas y siempre muestra una enorme sonrisa cuando hay fotógrafos, periodistas, cámaras y luces. Pero cuando esas luces se apagan... todo es distinto. En ese momento cobran vida algunos recuerdos, y no son felices. Así lo cuenta ella.

Natalia, la mujer de 2021 habla de la niña que nació en Linares en 1990, la niña que luego se crio en Granada. "Vengo del dolor, de la soledad de una niña a la que odiaban en el colegio, de una habitación que escondía un universo, de comer impulsivamente para esconder y tener excusas, si no era deseable quizás me dejarían en paz, de una madre haciendo malabares para seguir adelante consigo y con nosotras. Heredando ropa. Heredando juguetes. Heredando mochilas. Heredando silencio. Heredando rabia. Heredando luz. Menos mal. Bailando y cantando para callar los gritos. Y me veo ahí... ahí... tan chiquitita... tan sola...". Ahora me quiero un poco más, aunque a veces me cuesta. Y tengo un nudo en la garganta que me va a explotar. Pero sé que no soy la única... y aquí seguimos, como mariposas".

Natalia de Molina recuerda su dura infancia. RTVE