A veces el peor enemigo que puede tener una persona es uno mismo. El problema que intentarán resolver cuatro empleados de una oficina de cosméticos en Espejo, espejo, la nueva comedia dirigida y escrita por Marc Crehuet. En la película, participada por RTVE, Álvaro (interpretado por Santi Millán), Cristina (Malena Alterio), Paula (Natalia de Molina) y Alberto (Carlos Areces) luchan por lo que quieren mientras se enfrentan a sus propios reflejos ante el espejo en una mezcla de ambición, miedo, amor y traición. Al reparto se unen Carlos Bardem, Betsy Túrnez, María Adánez, Toni Acosta, Loles León y Verónica Forqué.

La película inaugura la sexta edición del BCN Film Fest y llegará a la gran pantalla el 20 de mayo. "Divinamente, no podía ser de otra manera. Conocemos el producto que no puede salir nada mal. Ya que si la gente tiene un mínimo de criterio, habrá salido contenta", comenta el actor y presentador de televisión Santi Millán en De pe a pa.

Se trata de una comedia coral que plantea cuestiones como la identidad, el ego y las contradicciones que podemos tener con cada uno mismo. Además está situada en los días previos a la celebración del 50º aniversario de la empresa de maquillaje. "Es fantástica, divertida y muy original", añade la actriz Malena Alterio que acompaña a Millán ante los micrófonos de RNE.

Una situación que se extrapola muy bien a la vida cotidiana porque, en muchas ocasiones, hablamos con uno mismo. "Lo que hace Marc con estos diálogos es el espejo es un poco esa metáfora de cuando tenemos esos diálogos interiores, nuestras discusiones, sobre todo a la hora de tomar decisiones. Somos personas poliédricas , muy diferentes por dentro y por fuera, siendo contradictorios. Hoy en día existe la presión de la gente que dice 'sé tú mismo' y dices 'coño, pues el primero tendría que saber quién soy' . Claro que no es fácil", argumenta Millán.

Cada uno de los trabajadores de la oficina tiene su crisis interna . "Los cuatro protas estás en una crisis gorda y hablan con ellos mismos a través de sus reflejos. A mi me encantaba esta propuesta , que es que yo me identifico muchísimo con eso. Hablo todo el tiempo conmigo misma" apunta Alterio sobre los protagonistas.

Un arrogante y un conflicto sexual

El humorista y actor interpreta Álvaro, un tipo que se le puede definir como arrogante, vanidoso, que está enamorado de uno mismo y cretino. "Se encuentra en un nuevo paradigma de masculinidad. Él siempre ha funcionado de una persona que pensaba que era correcta. No acaba de entender las nuevas normas aunque él lo intenta y entonces tiene ese diálogo consigo mismo", explica Santi.

"Yo soy el directivo de una empresa de cosméticos y tengo el discurso un poco antiguo. Entonces llegan las nuevas generaciones que hablan de inclusión, de no distinguir entre géneros y de un mensaje no tan sexista". Por ello, el personaje de Millán no acaba de encontrarse.

“A ver… que ya tenemos trailer de ESPEJO ESPEJO!

Con música de @GuillermoMarto, grafismo de @pavlosanchez, montaje de Álex de Molina, Elodie Leuthold y servidor.

PREMIERE en @BCNFilmFest 21 de abril

ESTRENO EN CINES 20 de mayo con @filmaxpresenta #rodaryrodar @AntavianaFilms pic.twitter.com/jlWk5N0p6m“ — Marc Crehuet (@MarcCrehuet) March 11, 2022

Sin embargo a Malena, en el film, le pasa algo distinto. Ella es muy convencional. Tiene su trabajo, vive con su marido, cuida a su padre y tiene una hermana que está un poco loca. Aunque está un poco triste porque no sabe lo que está pasando y no se reconoce cuando se ve en el espejo. Todo cambia cuando va al gimnasio.

"Veo que soy un hombre y ahí se me da vuelta a la cabeza. Empiezo a indagar en mi misma. Me persigue ese reflejo en hombre y la verdad que es súper curioso e interesante. Tenía ese deseo o esa necesidad de reconocerme en otro cuerpo que no es el mio", expone la actriz.