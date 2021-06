'Los que hablan', así se llama la nueva obra de teatro que protagonizan Malena Alterio y Luis Bermejo. Una función escrita y dirigida por Pablo Rosal en la que solamente dos personajes entran en escena. Y quien hoy ha entrado en el Estudio 101 de la Casa de la Radio es Malena, que nos cuenta todos los detalles de esta función.

"Pablo siempre dice que le cuesta hablar. No es que le cueste articular la palabra, sino conversar. Y entonces, todo esto nace de las preguntas que se plantea Pablo en relación a cómo hace la gente para hablar, de qué hablan, cuáles son los temas, qué es lo que yo tengo que decir para que salga de tu cabeza algo que venga para mí y luego yo contestar. Y bueno, así va desarrollando toda una especie de tesis extraña, surrealista y absurda en donde Luis Bermejo y yo tratamos de averiguar cómo se habla"

Dos personajes extraños que la misma Malena y su director definen como "jarrones vacíos": "Vamos con la cara un poco blanca como si fueramos payasos. Es muy teatral, pero a la vez muy natural. Y son dos seres que vienen vacíos y se van llenando de todas las conversaciones que hemos ido encontrando en el camino para al final llegar a estar como empezamos", nos adelanta la actriz.

A cuántos nos han preguntado, en más de una ocasión, "¿Cómo estás?" y no hemos sabido qué contestar o lo hemos hecho rápido y mal sencillamente por salir del paso. Esta sin duda una de las cuestiones más difíciles de responder en determinados momentos y para este par de personajes, también. "Uno puede hablar de otra cosa, puede hablar de otros, puede hablar del tiempo, puede hablar de la política, puede hablar del fútbol, puede hablar de su prima, de su tía, pero cuando yo te pregunto a ti "Oye, ¿pero tú cómo estás?", si realmente te tomas un tiempo, es más complicada esa contestación".

Pero, a pesar de estos silencios y pausas que, nos cuenta Malena, suceden en la obra, es una función llena de vida, de ritmo y muy dinámica. "Sobre todo el arranque de la historia es muy sorprendente. Yo creo que es como una flor rara. No es una obra al uso en donde hay un planteamiento, un nudo, un desenlace, unos personajes, unos vestuarios. Es como algo distinto y que la gente la verdad que se lo pasa muy bien", explica.

Hablar de hablar. De eso va precisamente 'Los que hablan'. Del miedo al vacío, al hablar por hablar, a llenar cada pausa con palabras huecas. "Y es como que se llena de los tweets, de los Whatsapps... Es como que no tenemos el permiso de quedarnos quietos y callados, de a ver qué nos pasa".

Indiscutiblemente, argentina

Malena llegó a España con su familia cuando tan solo era un bebé, algo que no le ha arrebatado el dulce sentimiento que siente por Argentina. "Argentina siempre está presente en mi sangre y en mi corazón".

Y es que no podía ser de otra forma para alguien que lleva el tango hasta en el nombre: Malena Grisel. "Dos nombres de tango porque mi padre es un fanático del tango y le gusta mucho el tango", aunque ella reconoce que nunca aprendió a bailarlo bien: "Durante un tiempo traté de aprender, lo que pasa es que se me complicó un poco la vida y no es tan fácil. Es verdad que si voy con alguien que me lleva, si hay un hombre que controla y me puede guiar y llevar, lo puedo llegar a seguir".

Como buena argentina, a Malena le encanta el mate, aunque no tanto el fernet, es hija de una psicoanalista y tiene una tía que se llama Norma, alguien muy especial para ella: "Me acompañó en mis primeros años como actriz porque ella también era actriz, directora, era coach, que en ese momento no se llamaba coach, era la que me ayudaba. La verdad que mi tía Norma, a día de hoy, me sigue acompañando en cada uno de mis trabajos".

Malena Grisel Alterio Bacaicoa, argentina de sangre, española de siempre y actriz extraordinaria. Ahora sobre las tablas en el Teatro del Barrio con 'Los que hablan'.