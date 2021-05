Familia, bienestar y psicología. Un trinomio que ahora tiene nombre y apellidos en RTVE Digital. Y es que este lunes 10 de mayo se estrenaba 'Únicas', un contenedor audiovisual y transmedia, que podemos encontrar en la web de Corazón y Tendencias. María Castro, Patricia Montero y Silvia Congost son las tres caras de la acción con las que disfrutaremos cada semana.

En Tarde lo que tarde charlamos con Silvia , la encargada de capitanear 'En confianza'.

"'En confianza' es un espacio en el que, por una parte entrevisto a personas muy interesantes del mundo de la cultura, músicos, periodistas, actores y demás, y con los que vamos a hablar de temas que nos interesan a todos: temas a nivel de relaciones, a nivel de emociones, a nivel de problemas que podamos tener en el trabajo, cómo enfrentar la soledad, a nivel de comunicación... Y algunos de estos programas serán entrevistas y otros los desarrollo yo a través de tips y consejos que nos puedan servir"

Silvia Congost es psicóloga experta en dependencia emocional y conflictos de pareja. Situaciones que nos encontramos frecuentemente y que, sin embargo, nos cuesta identificar, asegura la experta. "Es cuando sentimos la incapacidad de cortar una relación en aquellos casos en los que todos deberíamos cortar siempre. A veces estamos con una pareja con quien no estamos bien, no sabemos por qué, vemos en momentos que estaríamos mejor sin esa persona, pero no somos capaces de cortar". Según Silvia, el miedo a quedarnos sin esa persona y el estrés que nos genera nos impide seguir adelante y tomar una decisión: "Por ejemplo, cuando no hay amor, cuando hay maltrato psicológico o cuando no somos felices porque somos distintos".

Uno de los factores que más ha afectado en estos tiempos a las relaciones de pareja es, sin duda alguna, la pandemia. Mientras unos han aprovechado para aumentar la familia, otros han decidido dar un paso más allá y romper la relación. Silvia desde el principio lo tuvo claro: "Me acuerdo al principio del confinamiento que en alguna entrevista me preguntaban y yo decía "siento ser catastrofista o parecerlo, pero yo creo que habrá más rupturas" y es que hay muchas relaciones que no funcionan o no funcionan bien y lo que ocurre cuando tú les encierras durante tantas semanas, perdiendo la libertad, perdiendo nuestros hábitos, perdiendo nuestras rutinas, es como un cóctel molotov. Acaba explotando".

Y como no, las redes sociales también juegan un papel fundamental en cuanto a relaciones se refiere. "Las redes sociales tienen una cara A y una cara B. Por un lado, nos ayudan a estar más conectados en situaciones en las que, hace unos años, no podríamos. Y por otro lado, cuando las relaciones no funcionan, es más fácil acceder a terceras personas, que surjan problemas de celos, de ver que la otra persona no actúa de forma leal... Pero yo siempre he pensado que cuando tu pareja no es leal, lo sería tanto si hubiera redes sociales como si no. Lo que pasa es que eso facilita el contacto con terceros, pero están aquí para quedarse y tenemos que adaptarnos".

El valor de la autoestima "La autoestima es esa valoración que hacemos de nosotros mismos", explica Silvia. ¿Nos sentimos fuertes? ¿Valiosos? ¿Capaces de cualquier cosa en la vida? Si es así "nos llevará a apostar por cosas más grandes, tanto a nivel de relaciones de pareja, como a nivel de trabajo. Y estaremos más tranquilos también cuando estemos en una relación porque tendremos menos miedo a quedarnos solos. Además, tenemos comprobado los psicólogos que cualquier problema que tenga el ser humano, lo más probable es que detrás haya una falta de autoestima. Y lo vemos porque cuando tú fortaleces la autoestima de la persona, el problema desparece o disminuye notablemente". “ Ver esta publicación en Instagram “Una publicación compartida de Silvia Congost �� Psicóloga (@silviacongost)“ “