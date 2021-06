Se subía por primera vez a un escenario cuando solo tenía cuatro años. Ahora, a punto de cumplir 80, María Luisa Merlo sigue disfrutando en las tablas de su vocación de actriz. Esta vez lo hace rodeada de actores de la talla de Juan Jesús Valverde, Jesús Cisneros y Ana Escribano, con 'Mentiras inteligentes', una función de la que ya podemos disfrutar en el Teatro Amaya de Madrid.

"Me encuentro muy bien y muy contenta porque es un éxito muy grande la función de 'Mentiras inteligentes'. Y bueno, porque además yo me encuentro muy bien en general porque no llevo ochenta años, pero casi porque mi madre trabajó embarazada de mí en el teatro".

Si algo algo ha conseguido María Luisa Merlo es ser una de las grandes actrices del panorama español. Y ahora, una vez más, lo demuestra en la piel de Alicia "una matriarca que, cuando ve problemas en su familia, los intenta arreglar. Los intenta arreglar con cosas muy soprendentes que no te puedo contar", explica la actriz. "Ella lo lleva todo con mucho amor y con mucho sentido del humor, sobre todo. Pero sí que lo intenta controlar todo".

Una madre al que no se le escapa detalle, pendiente de todo lo que sucede a su alrededor y muy divertida: "Porque no es solo lo que está diciendo, sino lo que está sintiendo y es muy muy divertido de hacer por eso. Va sucediendo poco a poco todo lo que tiene que suceder para que todo salga bien".

'Mentiras inteligentes' es una disparatada comedia cargada de humor, un ingrediente necesario para sazonar estos tiempos difíciles de pandemia. "Se nota mucho en el público. El público está deseando y hemos tenido unas entradas maravillosas. Y cuando hemos estado fuera de Madrid, todo el tiempo hemos estado estupendamente", asegura María Luisa. Y, aunque en más de una ocasión ha confesado que su público favorito era el inglés, ahora no lo tiene tan claro: "El público cada día está mejor educado y es una maravilla. Ya se parecen cada vez más al público inglés. El público español está siendo chupi".

Los Merlo, una familia de actores

Don Ismael Merlo, como llama María Luisa a su padre, es la persona que, asegura la actriz, le enseñó a ser transparente con la familia. Algo que nada tiene que ver con la función que protagoniza: "Somos mucho más sinceros porque esta gente de 'Mentiras inteligentes' se pone sincera al final, pero han guardado muchos secretos y nosotros no. Nosotros no hemos guardado ninguno. Nos contamos todo, somos muy transparentes en familia".

Desde antes de nacer, todavía en el vientre de su madre, María Luisa ya estaba inmersa en el mundo del teatro. A los cuatro años se subió por primera vez a uno y desde entonces, no ha dejado de actuar. "Estaba entre cajas sentadita en la silla y mi padre hacía de farmacéutico. Estaba yo encantada viéndolo cuando me empujaron, alguien que quería divertirse me empujó y salí a escena. Entonces, mi padre me dijo "¿Qué quiere usted, señorita?" y no me corté un pelo y dije "Quiero bicarbonato" y luego mi padre se rió muchísimo, me dio el bicarbonato y luego ya me dio cinco duros de sueldo. Y a partir de entonces, yo le hacía chistes y él me pagaba cada vez. Era muy divertido".

Y aunque su amor por el mundo del cine y del teatro prevalece por encima de todo, no siempre alguien estuvo de acuerdo del todo. Isamel Merlo le llegó a decir: "María Luisa, has cambiado el idioma universal de la danza por el del cine, que solo te permitirá ir de Algeciras hasta Irún". "No le gustaba nada que fuese actriz. Quería que fuese bailarina porque decía que era recorrer el mundo, pero es que yo precisamente no quería recorrer el mundo. Aquí no tenía campo en aquella época y entonces, yo lo que quería era estar cerca de mi familia", cuenta la actriz.

María Luisa Merlo, disciplinada gracias al baile, reivindicativa y agradecida con todo lo que la vida le da. Y, sobre todo, una verdadera dama del teatro español. Más allá de Irún.