'Una noche con ella', con Loles León

La espontaneidad, la provocación, el desparpajo, son los sellos de identidad de la actriz Loles León, además de ser una chica Almódovar. Con el cineasta saltó a la gran pantalla en el año 1988 con Mujeres al borde de un ataque de nervios y más tarde con Átame. Y también la hemos disfrutado en series como Aquí no hay quien viva, Águila Roja o La que se avecina. Ella, desde siempre, quiso cantar y bailar y estuvo unida al mundo del espectáculo. Desde hace medio año lleva contándonos su vida en Una noche con ella en el Teatro La Latina, hasta el 13 de marzo.

Su vida, o no. Es la incertidumbre que le quedan a los espectadores que van a verla cada noche. A la salida, siempre le preguntan si algo de lo que contó le pasó o no. "Cuando salgo la gente me espera para hacerse fotos conmigo, me suelen dar su opinión sobre la función y siempre se equivocan. Lo más sorprendente que cuento en ella es lo que me pasó de verdad", cuenta a Pepa Fernández en De pe a pa.

Aunque siempre está llena de sueños. "Yo no quiero perder la capacidad de desear, de soñar, de planificar. Tenga la edad que tenga, que puedo conseguir aquello y siempre lo veo como me cueste el tiempo que me cueste. Mi futuro es ahora el presente, pero en él también voy buscando las posibilidades de poder realizar los sueños que a lo mejor no he conseguido cuando tenía 20 años", reflexiona.

Su trabajo con Juan Luis Iborra Una noche con ella está escrita y dirigida por Juan Luis Iborra. Un texto con una "estructura magnífica" que no hace que la actriz pierda el hilo ni con los piropos que le tira el público durante la función. "Guapa" le gritan a Loles León, a lo que ella siempre contesta "tú más". Con este director ya trabajó en otra ocasiones. "Ya me escribió dos obras más. Además de traerme a esta casa, a Televisión Española junto a Raffaella Carrà. Cuando nos encontramos fue otro flechazo de aquellos de no separarnos y ahí estuivimos trabajando muy bien". Loles León, rota de dolor por la muerte de su amiga Raffaella Carrà: "Ciao bella" Aunque esta función se le ocurrió durante el confinamiento, como dice Loles "se le iluminó la bombilla". Iborra le dijo que "tenía el título", porque él siempre empieza por ahí. Y a continuación le mostró cinco páginas. "Me emocionó y me gustó muchísimo. Me reí y dije "vamos a tirar por ahí, vamos a meternos en estos charcos, cariño"". Un viaje donde habla de su Barceloneta, la churrería familiar, la movida madrileña e incluso un viaje a Hollywood. Y en el cual sale con tres chicos, entre ellos Briel González y Fran del Pino. "Yo ya tengo aquí la continuación de todo lo que queremos hacer. Acaba de nacer una larga y bonita amistad".

Vestuario reciclado Manuel Fernández, un gran amigo de la actriz, siempre le insiste en que no tire nada de lo que se pone. Gracias a ello lo ha rescatado para el vestuario de la función. "Me hizo los vestidos y todos los trajes que he sacado, llevamos 30 años juntos. Es el director de Fashion AR y un hombre maravilloso y creador que expone en museos y que muchas veces me guarda muchas cosas". Muchas de ellas transformadas por la Asociación Abraham, con la que colabora. "Hemos mejorado las ropas un poco por comodidad mia y gracias a esta asociación de mujeres rescatadas de la trata y ellas lo han cosido. Me he ido allí a probar y hace como tres años que para inaugurar el Orgullo me hicieron un vestido de lentejuelas que es el primero que saco en la función.