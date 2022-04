La cantante Malú es una de las cuatro invitadas que visitan ‘Las tres Puertas’ en su décimo programa, el último de esta primera temporada en la que María Casado ha estado charlando con diversos rostros famosos que van desde Antonio Banderas, Nathy Peluso, Ana Milán o Mercedes Milá. La artista afronta su primera gira en mucho tiempo y no solo se sincera sobre cómo se siente sino que permite que entremos un poco en su intimidad y la conozcamos en un papel en el que no suele mostrarse en público: el de madre.

Malú admite haberse criado en un ambiente muy familiar, de “tribu”, y quiere que eso no se pierda con su pequeña: “A mí me han criado en tribu, mi familia, mis primos, el arte que yo he vivido en mi casa,… Mi hermano y yo que ahora somos más mayores, somos padres, no podemos permitir que nuestros hijos crezcan sin mamar eso, nosotros vivíamos en una casa en la que todo el mundo era artista, constantemente pasaban cosas, venía gente, llamabas y hacías una fiesta, una casa muy flamenca, una casa de mucho arte . Queremos inculcarle eso a nuestros hijos, la alegría de la música, del saber, es algo que parece muy sencillo pero es muy difícil, el saber las cosas sin que te las expliquen”.

En su charla con María Casado , Malú es sincera y admite que “a mí se me quita la tontería de un plumazo cuando nace mi hija. Tú ya dejas de ser el centro del universo, ya es otro ser humano y ya no hay nada más. Y luego hay un abismo hasta lo siguiente, que eres tú. Hay un 80% de tontería que se te quita de un plumazo”. La cantante fue madre por primera vez en mayo de 2020, dando a luz a una niña, Lucía, fruto de su relación con el expolítico Albert Rivera .

Todos conocemos a la Malú que se sube sobre los escenarios pero, ¿cómo es como madre? “Soy la típica madre de ‘qué va comer, qué va a cenar’” , explica antes de que María Casado le interpele con un “¿Tan pesada?” al que ella responde de forma afirmativa. “Estoy disfrutando una barbaridad, yo lo que no me imaginaba es que se pudiera amar de una forma tan brutal, tan sin nada, tan de verdad, tan fuerte, tan profundo, un amor tan profundo. Insisto, te da igual, estamos preparando el show y tenemos un millón de cosas encima, es como ‘OK, yo puedo hacer de aquí a aquí y de aquí a aquí tengo otra cosa que es mi prioridad’. Hago mi vida entorno a mi prioridad”, sentencia.

A pesar de ser un personaje conocido, Malú intenta llevar la maternidad de la forma más privada que puede y no suele hablar de su hija. No obstante, en ‘Las tres Puertas’ ha querido compartir que “la niña es muy graciosa… Yo no soy de esas madres que le canto, de repente cantamos pero no me pongo a cantarle formalmente, le canto por bulerías”.

Preparada para volver a los escenarios

Malú está a punto de arrancar una nueva gira llamada 'Mil batallas' que arranca el próximo 12 de mayo en el Wizink Center de Madrid. La artista lleva tres años sin salir de tour por culpa de una lesión que luego se solapó con la pandemia. “Me tuve que operar y tuvimos que cancelar esa gira. Por primera vez me veo en la tesitura de decirle a mi equipo que una gira cerrada, decirles que no van a girar, que se acaba y decirle a la gente que ha comprado las entradas, que no puede seguir”, explica.

Sin duda, ese revés no fue fácil de digerir: “Después de 20 años no me había pasado nunca nasa así y eso fue el comienzo de ese gran cambio. Hay veces que la vida te pega unas ostias que te deja con la cabeza de lado como la niña del ‘Exorcista’. Soy de las que piensan muchas veces que los reveses de la vida para algo tienen que valer, o algunas veces valen para algo, por algo pasan las cosas, no me gusta quedarme con el ‘vaya mierda que ha pasado esto’. Me gusta encontrarle por qué”.

Ante la pregunta que le plantea María Casado sobre cómo va a afrontar este nuevo tour con una niña pequeña a su cargo, ella responde muy sincera: “Con mucha ansiedad”. Malú admite que “he tenido una suerte maravillosa que es casi dos años de vida de mi hija he estado trabajando pero en Madrid , me iba pero volvía, no tenía que irme, son dos años que ya tiene mi niña ya criadita antes de empezar a viajar, pero sobre todo intentaré hacerlo con todo el sentido común, es lo importante, aunque pase 5 minutos conmigo en una semana que sean los mejores 5 minutos de su vida”.