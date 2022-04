Humberto es un truhán a la antigua usanza. Es como la serpiente de El libro de la selva: te atrapa, te lía y te la cuela. Así describe Gonzalo de Castro al personaje que interpreta en La maldición del guapo (2020), una sofisticada comedia hispano-argentina sobre timadores y relaciones paternofiliales que hoy llega al catálogo de RTVE Play.

Dirigida por Beda Docampo Feijóo (Amores locos, Francisco, el padre Jorge), la cinta cuenta con un reparto de lujo en el que también destacan Juan Grandinetti, Malena Alterio, Cayetana Guillén Cuervo, Ginés García Millán, Carlos Hipólito y Andrea Duro.

"La idea era hacer una comedia refinada con temas importantes de fondo -confiesa Beda Docampo-. Por eso el protagonista es un padre (Gonzalo de Castro) un timador que parece encantador, simpático, amable... pero que es como esa serpiente. Empieza intentado reconquistar a su hijo (Juan Grandinetti) pero enseguida le puede su naturaleza de estafador fracasado y no vacila en volver a caer en la tentación de realizar una estafa a espaldas del hijo".

"Es una comedia elegante, inteligente, fresca y bien pensada -añade Malena Alterio- Ideal para pasar un buen rato y en la que destaca la elegancia del personaje de Gonzalo y su relación con su hijo".

Malena confirma esa especial relación entre los actores: " Trabajar con Gonzalo es muy peligroso porque es muy divertido y como te despistes no estás a lo que tienes que estar. Hace bromas constantemente y a mí me hace muchísima gracia. Pero creo que hace una pareja maravillosa con Jorge, tienen una complicidad muy bonita y una relación muy auténtica. Por cierto, que Juan Grandinetti es otro maravilloso actor al que le auguro un gran futuro y que creo que va a dar mucho de qué hablar".

Aunque ha trabajado mucho con Darío Grandinetti (como en Francisco, el padre Jorge o Quiéreme), Beda confiesa que no eligió por eso a su hijo Juan para el papel, sino por otra obra de teatro. "Lo escogí porque lo ví en Buenos Aires en la obra Mineros, en la que tabajaban padre y hijo. Y me sorprendió tanto Juan que también decidí contar con él para futuros proyectos. Padre e hijo son grandes intérpretes, pero muy distintos. Dario es muy serio mientras que Juan enseguida bromea con todo el mundo . De hecho la excelente química que hay en la película, entre Juan y Gonzalo, es porque estaban todo el día bromeando, casi fue un combate de bromas entre los dos".

Destacar el estupendo reparto de la película. Beda confiesa que el elenco masculino surge del teatro: "Hace años vi en Madrid la versión de Glengarry Glen Ros, la premiada obra de David Mamet, que protagonizaron Carlos Hipólito, Gonzalo de Castro y Ginés García Millán . Y me gustaron tanto que decidí ficharlos a los tres para futuros proyectos. Por eso los he vuelto a reunir para esta película. Pero Guillermo tiene esa vis cómica, esa forma de moverse, que necesitaba el personaje principal".

Al hablar de películas de timadores es inevitable hablar de clásicos como El golpe y Nueve Reinas. "He vuelto a verlas mientras preparaba mi película -confiesa Beda-. También otras películas de Billy Wilder y Woody Allen . pero al congrario que El golpe , que se centra en el timo, yo me he centrado en las relaciones entre el padre y el hijo, y en los excelentes personajes secundarios, para que siempre te sorprendan.Un reparto de lujo

Las mujeres tienen un papel fundamental en la película

Al contrario de lo que suele suceder en las películas de timadores aquí el papel de las mujeres, aunque secundario, es fundamental. "Por ejemplo -asegura Beda-, cuando conocemos al joyero interpretado por Carlos Hipólito parece el tío más listo del mundo y que lo maneja todo, pero luego vamos descubriendo que en realidad es su esposa (Cayetana Guillén Cuervo) la que manda. Lo mismo pasa con el personaje de Malena Alterio, una empleada del joyero que es exmarine y que también guarda muchas sorpresas".

"Dora -nos cuenta Malena- es la mano derecha del joyero interpretado por Carlos Hipólito. Su leal escudera que sabe de todo, porque ha trabajado en los servicios de inteligencia y está muy preparada tanto intelectual como físicamente. Pero... ¡cuidado!, porque las apariencias engañan y en esta película es muy difícil hablar de los personajes, porque todos os van a sorprender".

Malena nos comenta que ha tenido que aprender un golpe especial para su papel: "No he tenido que entrenarme con los marines (ríe), pero sí he trabajado varios días con un especialista, porque hay una escena en la que tengo que dar un puñetazo complicado, que es muy rápido, y no ha sido fácil. Ese fue el momento más divertido del rodaje, cuando tuve que pegar a Gonzalo, porque no paramos de reínos y cada vez que hacíamos una toma nosentraba la risa. fue un momento muy especial".

"Pero todas las mujeres de esta película son poderosas -añade Malena-. Personajes como el de Cayetana o el mío, que no son lo que parecen; que parece que sí pero luego no... También el personaje de Andrea Duro. Todas son mujeres poderosas".

Algo en lo que coincide Gonzalo: "La relación de mi personaje y el de Malena es frontal y agresiva. Ella me cala enseguida porque es una mujer muy inteligente, brillante y preparada, y nada más verme sabe que soy un estafador y va a por mí. En cuanto a la dama de alta sociedad a la que interpreta Cayetana, Humberto tiene que sacar al argentino seductor y bailarín de tango para intentar seducirla. "Tienes dinero y te lo voy a quitar", piensa Humberto. Pero con algunas mujeres de esta película se puede jugar y con otras no".