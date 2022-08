Los Grammy 2022 han servido para coronar a Olivia Rodrigo como nueva estrella musical del planeta y para ver los vestidos más atrevidos, sexys y extravagantes de la alfombra roja. Si en los Oscar de la semana pasada reinó el glamour y la elegancia, en los premios más importantes de la música se apuesta por estilismos más radicales, llenos de color y de atrevimiento.

BTS, el grupo k-pop coreano ha vuelto a coronarse como el fenómeno mundial que es en las redes sociales. Han acaparado gran parte de la conversación con su actuación. Bruno Mars ha ganado su 14º grammy, se dice pronto, y Bad Bunny sigue siendo un referente de la música urbana.

Repasamos los mejores vestidos y looks de la alfombra roja de los Grammys sabiendo que de esta 64º edición la prenda más recordada será la camiseta que ha llevado Billie Eilish en el escenario de Las Vegas al interpretar su canción "Happier than ever". La artista ha querido rendir homenaje al baterista de Foo Fighters, Taylor Hawkins, luciendo una camiseta con su cara.

Los mejores vestidos y looks de los Grammy

Dua Lipa Dua Lipa en los Grammys 2022 REUTERS EFE Dua Lipa ha causado sensación con este vestido de Versace plagado de todas las señas de identidad de la casa italiana. Corpiño, cuero, correas, cadenas, transparencias y oro.

Lady Gaga Lady Gaga en la alfombra roja de los Grammys 2022 EFE Nada que ver con el estilo sobrio y elegante de Lady Gaga. Una de las reinas de la música ha optado por las líneas depuradas de este precioso vestido de Armani Privé. Sus pendientes y collar han sido las joyas más alabadas de la velada.

Justin y Hailey Bieber Justin y Hailey Bieber en la alfombra roja de los Grammys 2022 La pareja ha sido una de las más celebradas en la alfombra roja. Pocas semanas después de que la modelo sufriera un ictus, sin graves secuelas, la pareja ha posado así de acaramelada para los medios. Justin Bieber ha optado por un estilismo oversize tendencia absoluta en 2022. Hailey ha elegido un Balenciaga de escote bañera sencillo y elegante.

Olivia Rodrigo Olivia Rodrigo en la alfombra roja de los Grammys 2022 GTRES Ha sido la gran triunfadora de la noche y el nombre que va a sonar durante todo el día post Grammys 2022. Se lleva tres premios a casa, entre ellos mejor álbum pop, y el aplauso de los críticos de moda con este vestido de Vivienne Estwood. Quién es Olivia Rodrigo. ¿Por qué ha sido la triunfadora de los Grammys 2022? rtve.es

J Balvin y Valentina Ferrer J Balvin y Valentina Ferrer en la alfombra roja de los Grammys 2022 El cantante colombiano J Balvin y Valentina Ferrer llegan a la gala. ANGELA WEISS / AFP La de J Balvin y Valentina Ferrer ha sido una de las parejas más aclamadas de la noche. Ella vestida de Givenchy y él con su nuevo tinte fiel a su tradición de no dejar indiferente a nadie.

Saweetie Saweetie en la alfombra roja de los Grammys 2022 Saweetie ha acertado con este Valentino fucsia de dos piezas. Una de las más atrevidas y acertadas de la velada.

Billie Eilish Billie Eilish en la alfombra roja de los Grammys 2022 GTRES Billie Eilish ha sido fiel a sus estilo sobrio y holgado con esta capa de Rick Owens

Carrie Underwood Carrie Underwood en la alfombra roja de los Grammys 2022 GTRES En los Grammys, más es más. Así que Carrie Underwood ha elegido la firma italiana Dolce&Gabbana para llevar este maxivestido al que no le falta nada. Corpiño de pedrería y falda lleva de volúmenes.

Chrissy Teigen Chrissy Teigen en la alfombra roja de los Grammys 2022 GTRES Es lo que ha debido pensar Chrissy Teigen. Otro súper vestido de Nicole + Felicia Couture. En este caso, rosa. El color favorito de las estrellas en 2022.

Japanese Breackfast Japanese Breakfast en la alfombra roja de los Grammys 2022 GTRES Japanese Breackfast ha elegido este vestido mini de Valentino. Osado y favorecedor.