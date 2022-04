Olivia Rodrigo. Apunta este nombre porque igual que te tuviste que aprender quién era Dua Lipa o Taylor Swift, ahora tienes que conocer al nuevo fenómeno musical. Tiene solo 19 años y un disco en el mercado, pero la gala de los Grammys 2022 ya la ha encumbrado como la artista de este año. Se ha llevado tres premios: Mejor Nuevo Artista, Mejor Álbum Pop y Mejor Intérprete Pop.

Se crió escuchando No Doubt, Pearl Jam y Green Day. Y quiso ser como Lorde o Swift. Pero no le ha hecho falta. Tiene un sello propio y Olivia Rodrigo es ya una nueva estrella musical. Estuvo 8 semanas en el número 1 de la lista Billboard.

Olivia Rodrigo, envuelta en polémicas de plagio

En la industria no faltan los dramas, claro. Entre toda la fama que le ha llegado en este año, la cantante se ha tenido que enfrentar a varias acusaciones de plagio por su música. Olivia Rodrigo se defiende asegurando que "nada en la música está inventado", pero son muchos los que la han puesto en su punto de mira. El caso más llamativo se dio con el lanzamiento de su tema "Good 4 u", con el que se la acusó de haber copiado la canción "Misery business" de Paramore. Ambas partes llegaron a un acuerdo amistoso, pese a que no es una copia exacta ni un sample de fondo, sino una interpolación, es decir, el uso de la misma progresión de acordes sin tener que emplearlos en el mismo orden.

Sin embargo, esta no fue la primera acusación de plagio que recibió la cantante. Elvis Costello también alegó que Olivia Rodrigo usase un riff de guitarra de "Pump it up" en la canción "Brutal". Además, también tuvo un enfrentamiento con Courtney Love, quien acusó a Olivia de copiar la portada de su último álbum. Una riña que se zanjó con un mensaje de cariño y admiración por el trabajo de Courtney por parte de Olivia Rodrigo: "Te amo mucho, a ti y a 'Live Through This", escribió. Todo esto le ha pasado factura a la propia Olivia Rodrigo: "Fue realmente frustrante ver a la gente negar mi creatividad". Pero parece que esta noche, con tres Grammys en su casa, Olivia Rodrigo puede quedarse tranquila. Su carrera ha empezado en lo más alto