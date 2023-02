No suele ser la más elegante, pero sí la más impactante. La alfombra roja de los Grammys 2023 no ha defraudado. Tras los años de pandemia, ha vuelto con normalidad y la exuberancia se ha apoderado del desfile de estrellas musicales. Hemos visto a los grandes nombres de la industria porp, pero él ha eclipsado a todas y todos. Harry Styles, uno de los triunfadores de la noche, no solo se lleva a casa el Grammy a Mejor Álbum. También puede presumir de haber sido el más aclamado y reclamado por los fotógrafos. Su mono de Engolab x Swaroski ha sido el más impactante de la noche. Los brillantes de colores y los tatuajes del cantante han sido una combinación de éxito que ya está dando la vuelta al mundo ocupando todas las informaciones de moda. Después, durante la gala, su traje de flecos a lo Salomé, porque para esto Pertegaz fue pionero, ha sido un elemento importantísimo en el escenario durante su actuación. No ha sido el único chico que ha llamado tanto la atención. El look rosa de Sam Smith, firmado por Valentino, está causando sensación.

Taylor Swift, siempre correcta, ha agradado con su dos piezas de Roberto Cavalli. Mucho brillante, pero discreta de azul marino. Nada que ver con Cardi B, las capuchas, como la de Georgina, se ve que están de moda. Sólo ha sido superada por el barroquismo de Lizzo enfundada en un abrigo capa de Doce&Gabbana.

No te pierdas los mejores looks, trajes y vestidos de los Grammys 2023

Harry Styles de Engolab x Swaroski Harry Styles en los Grammys 2023 con un mono lleno de cristales de colores de Swaroski EFE Detalle del escote de Harry Styles en los Grammys 2023 cropper Harry Styles durante su actuación en los Grammys 2032 con un traje de flecos al puro estilo Salomé EFE

Taylor Swift, de Roberto Cavali Taylor Swift en los Grammys 2023 vestida de Roberto Cavalli cropper

Jennifer López, de Gucci Jennifer López en los Grammys 2023 con vestido de Gucci cropper

Sam Smith con conjunto rosa de Valentino Sam Smith con look de Valentino en los Grammy 2023 Reuters

Lizzo, de Dolce&Gabbana Lizzo en los Grammys 2023 con un abrigo capa de Dolce&Gabbana EFE