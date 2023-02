Premios Grammy 2023: Beyoncé, Adele y Harry Styles compiten por los gramófonos dorados

La alfombra roja de los Premios Grammy 2023, los "oscar" de la industria musical estadounidense, se desplegará este domingo-en la madrugada del lunes en España- en el estadio Cryto.com Arena de Los Ángeles.

Una gala que volverá a presentar el humorista Trevor Noah en lo que promete ser un duelo entre las superestrellas Adele y Beyoncé, dos de las grandes favoritas en esta 65 edición que se celebrará libre de restricciones por la pandemia y con el público de vuelta.

Kendrick Lamar, Harry Styles y Taylor Swift también figuran entre los aspirantes a sumar gramófonos de oro por sus trabajos más recientes, en una ceremonia cuajada de grandes nombres como ABBA, Bad Bunny, Lizzo, Steve Lacy, Mary J. Blige o Coldplay .

Beyoncé lidera las nominaciones en nueve categorías, después el rapero Kendrick Lamar con ocho candidaturas. La británica Adele y la estrella estadounidense de folk-rock Brandi Carlile están igualadas con siete cada una.

La cosecha musical de este 2022 está repleta de éxitos como el disco Renaissance de Beyoncé, 30 , de Adele, en el retorno de ambas cantantes a los albumes de estudio, más Mr. Morale & the Big Steppers, de Kendrick Lamar, aupados en las principales categorías.

Beyoncé está nominada a mejor álbum y su tema "Break My Soul" suma a mejor canción y grabación. También obtuvo tres nominaciones de R&B, una por su tema nominado al Oscar "Be Alive" y dos en la categoría de baile, una novedad para la cantante.

Rosalía, única representante española

La artista pop Taylor Swift suma tres nominaciones y podría finalmente ganar un grammy en la categoría de canción del año con la versión larga de su "All too well", que incluye la candidatura a Mejor vídeo musical y otra por "Carolina" de la banda sonora de Where the Crawdads Sing. El tema "All too well" fue editado en 2012 pero regrabado con suficientes diferencias como para volver a competir.

Rosalía es la única representante española en los Grammy con dos nominaciones. La artista compite en Mejor álbum de rock o alternativo por Motomami y en Mejor video musical por la performance en directo que hizo en formato largo para presentar los temas en TikTok.

Mientras que Harry Styles está nominado en seis categorías y podría dar la sorpresa. Aspira al premio a la Mejor Canción del año por "As It Was'"y Disco del Año con su Harry's House, una mezcla de funk y pop-rock que ha cosechado muy buenas críticas. El ex componente de One Direction protagonizará una de las actuaciones más esperadas de la gala.

Y Bad Bunny podría saborear la gloria en su primera vez como candidato a una categoría general en los Grammy. Un Verano Sin Ti ha conseguido batir récords en Spotify y le ha aupado como uno de los artistas más reproducidos.