Georgina Rodríguez cuenta sus apariciones por bombazos mediáticos y da igual que Cristiano Ronaldo haya fichado por un equipo de liga menor y que se hayan mudado a 6500 km de España. La novia de CR7 ha posado en la alfombra roja de una entrega de premios en Arabia Saudí, los Joy Awards 2023, y las imágenes de su vestido de terciopelo azul con capucha ya han dado la vuelta al mundo en solo unas horas.

No existen fotos del posado en agencias. Pero da igual. Georgina no necesita los medios tradicionales para vender. Tres publicaciones en su perfil de Instagram han bastado para que sus más de 45 millones de seguidores hayan expandido por toda la tierra su espectacular look. ¿Puede haber un ejemplo mejor de control de la imagen proyectada?

Desde luego, todas las revistas de moda y de crónica social hoy destacan uno de los vestidos más impactantes de la española. Se dice que es el más elegante y acertado hasta la fecha y quizás el mérito está en que Georgina lo consigue siendo ella misma. No renuncia a sus gustos: patrones que ensalzan sus poderosas curvas, maquillaje penetrante y joyas, las más espectaculares. Ella se planta ante los fotógrafos como una diva oscarizada de los años dorados de Hollywood.

En esta ocasión ha escogido un vestido de Ali Karoui. No es la primera vez que la viste, pero tal vez, sí el reto más difícil al que se ha tenido que enfrentar el diseñador porque solo ha tenido 24 horas desde que lo llamó para preparar la pieza.

Se trata de un vestido palabra de honor de terciopelo azul con gran abertura lateral y cinturón de pedrería. El accesorio estrella no han sido ni la gargantilla ni los pendientes de diamantes. La gran protagonista ha sido una delicada capucha de gasa que cubría el cabello y los hombros de Gio. Unos guantes largos han completado este look de aire vintage.