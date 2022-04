Jon Batiste y Silk Sonic se coronan en los Grammy

Jon Batiste y su álbum We Are se han coronado en la 64 edición de los premios Grammy, celebrada en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas. El músico, de 35 años, partía como el gran favorito de la noche al acudir con 11 nominaciones que finalmente se han quedado en cinco premios, entre ellos el de mejor álbum, mejor video musical por "Freedom" y el de mejor banda sonora, pues además de por su disco en solitario también competía por la música de la película Soul, del estudio Pixar, por la que Batiste ya ganó el Oscar el año pasado.

Silk Sonic, el dúo formado por Bruno Mars y Anderson Paak, sale como el otro triunfador de la gala al hacerse con los cuatro gramófonos dorados a los que aspiraba, entre ellos grabación del año y canción del año para "Leave de door open". Y Olivia Rodrigo se confirma como la revelación del año al acumular tres premios: mejor nuevo artista, mejor álbum pop y mejor intérprete pop.

Batiste ha celebrado el éxito quitando importancia a la propia competición. "Lo creo hasta el fondo de mi corazón. No hay mejor músico, canción o actor. Las artes son subjetivas y se encuentran con la gente cuando más se necesitan", ha asegurado el músico al recoger el galardón sobre el mismo escenario que minutos antes revolucionó al cantar la alegre "Freedom", una de las canciones incluidas en el premiado disco.

Batiste se ha impuesto a Olivia Rodrigo, Justin Bieber, Lil Nas X, Doja Cat, Kanye West", Taylor Swift, Tony Bennett, H.E.R. y Billie Eilish.

Batiste es además el primer músico afroamericano que gana el Grammy al álbum del año desde 2008, cuando se lo llevó Herbie Hancock.

Aunque la carrera en solitario de Batiste no ha llegado al gran público hasta los últimos meses, su rostro es muy conocido en EE.UU. ya que desde 2015 ha sido el músico de cabecera del programa televisivo The Late Show with Stephen Colbert de la CBS, la misma cadena que emite anualmente la gala de los Grammy. Batiste es también un referente del activismo en EE.UU. y días antes de la publicación del disco We are, salió a la calle a tocar en las protestas raciales por el asesinato de George Floyd.

Silk Sonic, Bruno Mars sigue triunfando en los Grammy Los otros dos grandes premios, el de grabación (reconocimiento a los productores e ingenieros) y canción del año (premio a los compositores), fueron para el tema "Leave The Door Open", el sencillo de presentación del dúo Silk Sonic, formado por Bruno Mars y Anderson .Paak. El tema, que se estrenó en los Grammy del año pasado, barrió gramófonos dorados al coronarse también como mejor canción y actuación del género R&B. Mars, que tiene ascendencia puertorriqueña, sumó así su tercer Grammy a la grabación del año, después de ganarlo en 2016 con "Uptown Funk" y en 2018 con "24K Magic".

La cantautora estadounidense Jazmine Sullivan posa con los premios a la Mejor Interpretación de R&B y al Mejor Álbum de R&B "Heaux Tales".























La confirmación de Olivia Rodrigo Olivia Rodrigo aspiraba a vencer en las cuatro categorías estrella (álbum, canción, grabación y mejor nuevo artista) y solo ganó en mejor nuevo artista. Lo que no deja de ser un éxito enorme para una artista de 19 años, qu ha vivido un ascenso a la fama vertiginoso pasando de ser casi desconocida a uno de los mayores fenómenos musicales. "Mi mayor sueño se ha hecho realidad", aseguró la cantante. Aunque su balada, "Drivers License", no ganó nada, Rodrigo también se llevó el Grammy a la mejor actuación pop y al mejor disco de pop vocal por su debut "Sour", que se impuso a los trabajos de Doja Cat, Justin Bieber, Ariana Grande y Billie Eilish. Eilish, quien hace dos años hizo historia al ganar los cuatro premios principales con 18 años, no logró apuntarse ningún triunfo.

Zelenski interviene: "No hay nada más opuesto a la guerra que la música" El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha intervenido en la gala con un mensaje previamente grabado en el que ha pedido a los artistas presentes en la cita que no guarden silencio ante la invasión rusa porque "no hay nada más opuesto a la guerra que la música". "El silencio es la muerte, cuenten la verdad en sus letras, en redes o en televisión pero nunca guarden silencio", ha continuado el mandatario. Zelenski interviene en los Grammy: "No hay nada más opuesto a la guerra que la música" RTVE.es / AGENCIAS Zelenski sí ha tenido la oportunidad de transmitir su mensaje; algo que muchos recriminaron en la última edición de los Oscar, donde la Academia de Hollywood se limitó a guardar un minuto de silencio por los fallecidos en la guerra. "Nuestros músicos no se visten de traje, han tenido que salir a luchar para defender la libertad de poder amar, vivir y que su música sea escuchada", ha completado el jefe del Ejecutivo ucraniano desde el mismo lugar donde habitualmente proclama sus discursos. La intervención de Zelenski ha llegado a su fin con unas palabras esperanzadoras: "La paz llegará a todas nuestras ciudades en Ucrania y seremos libres como vosotros lo estáis siendo hoy en el escenario de los Grammy".