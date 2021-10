Es lógico que durante lo que llevamos de 2021, el nombre de Olivia Rodrigo te haya resultado más que familiar. La intérprete de éxitos como "Drivers license" se ha ganado un poderoso hueco en la industria musical actual y no ha dudado en desvelar cómo se siente al ser la protagonista de una fama tan repentina como la suya. Solo tiene 19 años, pero la artista ya ha tenido que someterse a varios juicios de opinión al ser acusada de plagio en dos de sus temas más conocidos. Durante una entrevista en Teen Vogue, Rodrigo confirmó que todo lo que compone lo hace "desde el corazón".

"Escribir canciones sobre cómo me siento siempre ha sido fácil y divertido para mí, y creo que el lado comercial de la música ha sido algo que me ha costado más aprender", comenzaba explicando. "He estado creciendo a través de eso este año, pero en el fondo he estado tratando de recordar que escribo canciones porque las amo. Me siento afortunada de poder hacer eso y ser compositora e intérprete para ganarme la vida. Lo bonito de la música es que puede estar muy inspirada por la que salió en el pasado. Todos y cada uno de los artistas se inspiran en artistas que les han precedido. Es un proceso de compartir divertido y hermoso. Nada en la música es nuevo. Hay cuatro acordes en cada canción. Esa es la parte divertida: intentar hacerla tuya", se defendía.

Aunque parece que todo se solucionó de forma amistosa, lo cierto es que las acusaciones de plagio hacia Olivia Rodrigo siguen dando de qué hablar. El caso es que "good 4 u" no es una copia exacta a la banda, ni tampoco un sample que protagonice sus minutos. Se trata de lo que se conoce en la industria como interpolación. Es decir, el uso de la misma progresión de acordes sin tener por qué emplearlos en el mismo orden. Y aunque se desconoce si Paramore llegó a demandar a Rodrigo, ambas partes parece que han llegado un acuerdo antes de que el caso viera la luz de manera pública.

"Misery Business", el tema en cuestión de la banda, fue lanzado en 2007 como uno de los sencillos de su segundo álbum. Llegaron a estar dentro del top 30 de Billboard Hot 100, así que no es de extrañar que hubiera quien alzase la voz de alarma al detectar el parecido entre ambos proyectos. Una polémica que parece que ha tocado su fin después de que Olivia reconociese que se había inspirado en su canción para crear "good 4 u".

"Te tratan como a un niño, pero esperan que actúes como un adulto" Con solo 14 años, Olivia obtuvo sus primeros papeles en Disney Channel. De hecho, llegó a ser elegida para High School Musical: El Musical. Un proyecto que le permitió crecer personalmente y madurar de forma repentina entre bastidores: "Cuando estás en la industria, te tratan como a un niño, pero se espera que actúes como un adulto. Es un pensamiento realmente aterrador porque piensas que no se te permite cometer ningún error, porque creo que así es como creces como persona. No soy diferente de cualquier otro joven de 18 años. Definitivamente voy a cometer muchos errores en mi vida y probablemente también en mi carrera. Así es la vida", comentaba convencida. A pesar de las críticas recibidas sobre el supuesto plagio en sus canciones, Olivia es consciente del continuo hate que existe en redes sociales: "Siento que a veces hay mucho ruido y críticas en el mundo. Espero que la gente sepa que, en el fondo, todo lo que hago es escribir canciones y hablar sobre cómo me siento. Eso es lo más importante para mí. El resto creo que no lo es tanto". Al respecto, Rodrigo considera que las mujeres y niñas siguen estando completamente presionadas por una sociedad que exige unos estándares de belleza imposibles de alcanzar: "Es muy frustrante ver a las jóvenes sometidas a un estándar completamente diferente al de otras personas. Las redes sociales dificultan aún más el crecimiento de las niñas. Ni siquiera creo que se trate de que yo diga: "Oh, me duele ver a la gente decir cosas malas sobre mí o mis amigos". Es realmente tóxico para las jóvenes abrir su aplicación Snapchat y ver los artículos sobre mujeres jóvenes que simplemente comparten su arte y existen en el mundo, y las ven destrozadas por no hacer absolutamente nada".